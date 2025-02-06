محافظ البحيرة تفتتح وحدة الرنين المغناطيسى بمستشفى كفر الدوار العام

البحيرة - ناصر جودة

افتتحت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، اليوم الخميس وحدة الرنين المغناطيسي ووحدة جراحة عظام اليد وعظام الأطفال بمستشفى كفر الدوار العام ، والتى تم تجهيزها بأحدث المعدات الطبية وفقًا لأعلى المعايير، وذلك لتقديم رعاية طبية متميزة للمواطنين.

كما تفقدت محافظ البحيرة أيضا تطوير وحدة مناظير الجهاز الهضمي وتطوير وتجهيز قسم القىء الدموي بالمستشفى والذى ساهم فى تطويره عدد كبير من المتبرعين وأعضاء مجلس النواب وذلك من اجل رفع كفاءتها فى تقديم الخدمات الطبية.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة أن مستشفى كفر الدوار تستهدف تقديم الخدمة ليس فقط لكفر الدوار بل يمتد ليغطي ما يقارب ثلث المحافظة تقريبا.

مشيرة إلى أن تلك الجهود المبذولة تأتي في إطار الخطة الشاملة لتطوير القطاع الصحي، بما يحقق طفرة في مستوى الخدمات الطبية المقدمة لأهالي المحافظة.

وشددت محافظ البحيرة على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية والأجهزة التنفيذية للدولة، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات الطبية وتحسين كفاءة الأداء، بما يضمن تقديم خدمات متميزة تلبي احتياجات المواطنين وتعزز رضاهم.