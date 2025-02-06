محافظ البحيرة تحيل موظفين بوحدة صحية بكفر الدوار للتحقيق لغيابهم عن العمل

البحيرة -ناصر جودة

قررت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، إحالة عدد من العاملين بوحدة طب أسرة متوطنة البيضاء بكفر الدوار، للتحقيق لغيابهم عن العمل، مؤكدة أنه لن يكون هناك تهاون مع أى تقصير في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

جاء ذلك خلال تفقدها عددًا من الوحدات الصحية بمركز كفر الدوار، شملت وحدة صحة أسرة الأمراء، ووحدة طب أسرة متوطنة البيضاء.

وتهدف الجولة إلى التأكد من سير العمل ومدى توافر الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والتزام الفرق الطبية بمواعيد العمل الرسمية.

ووجهت محافظ البحيرة مديرية الصحة بتكثيف المتابعة المستمرة لجميع الوحدات الصحية على مستوى المحافظة، والتأكد من عملها بكامل طاقتها، مع ضمان تواجد جميع الأطقم الطبية، وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية وتحقيق رضا المواطنين.