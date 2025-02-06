كندا: موقفنا الثابت بشأن غزة لم يتغير ونتمسك بتحقيق حل الدولتين

وكالات

أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلانى جولى أن موقف كندا الثابت بشأن غزة لم يتغير، وإنها متمسكة بتحقيق حل الدولتين.

وكتبت جولي في منشور على منصة "إكس": "نحن ملتزمون بالعمل على تحقيق حل الدولتين، حيث يمكن للإسرائيليين والفلسطينيين العيش بأمان داخل حدود معترف بها دوليا".

وأضافت: "ليس هناك دور لحماس في الحكم المستقبلي في غزة".

وتابع: "نحن ندعم حق الفلسطينيين في تقرير المصير ونعارض التهجير القسري للفلسطينيين من غزة".

وكان ترامب قد اقترح فرض سيطرة أمريكية على غزة، وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض: "الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة، ونتوقع أن تكون لنا ملكية طويلة الأمد هناك".

وذكر ترامب أن الولايات المتحدة، ستتولى مسؤولية أعمال إعادة الإعمار في المنطقة، فضلا عن تحويلها إلى "ريفييرا الشرق الأوسط" لكل العالم.

ووصف ترامب، قطاع غزة الحالي بأنه "منطقة للهدم"، وقال إن على سكانه أن يغادروا إلى دول أخرى إلى الأبد.

وسبق أن اقترح ترامب نقل فلسطينيي قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، متذرعا بـ"عدم وجود أماكن صالحة للسكن في قطاع غزة"، جراء الحرب الإسرائيلية التي تواصلت أكثر من 15 شهرا.