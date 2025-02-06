كنا فين وبقينا فين.. مدينة إسنا تشهد تطويرا شاملا لـ18 محلا وبازارا وفندقا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

مشروع قومى ضخم لا يزال يعمل على قدم وساق في شتى أرجاء مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، وهو مشروع الاستثمار بالسياحة المستدامة والمتكاملة، الذى يهدف إلى إطلاق إمكانيات التراث الثقافى المتنوع، بما يعهد لإعادة إحياء تلك المنطقة لصورة مستدامة ووضع القرية بما تشكله من معالم تراثية متميزة على الخريطة السياحية.

وفى هذا الصدد تم القيام عبر خطوات مميزة في أعمال تطوير شارع البازارات السياحية فى إسنا، حيث شملت الأعمال تطوير 18 محل وبازار سياحى وفندق محلى ومقهى في المسار السياحي بمدينة إسنا من خلال برنامج حوافز عن طريق استقبال طلبات دعم وتطوير مقدمي الخدمات السياحية.

كما شملت تلك الأعمال على مدار السنوات الماضية، إجراء أعمال تجديد لعدد من ورش النول التاريخية بمدينة إسنا، حيث يتم ذلك من خلال الحفاظ على عدد من المواقع التراثية ووضع خطط إدارة ملائمة لتلك المواقع وتوثيق وترويج التراث الثقافى للقرية ورفع الوعى به، بالإضافة إلى تحسين العوائد الإقتصادية لسكان القرية.

ومن الجدير بالذكر أن المشروع يعتبر من الخطط الضخمة التى تعيد إحياء كافة المواقع الأثرية والتراثية لخدمة السائحين الذين يتوافدون بصورة يومية على مرسى المدينة السياحية ضمن رحلات المراكب النيلية الأقصر – أسوان، وتقوم كافة الجهات بمتابعة هذا المشروع العالمى، ليبدأ من جديد بقرية وابورات المطاعنة حيث أن المشروع يسمى (إعادة اكتشاف الأصول التراثية الثقافية بمدينة إسنا)، وبالتعاون مع كل من محافظة الأقصر ووزارة الآثار، ويتم تنفيذ هذا المشروع بتمويل من الشعب الأمريكى من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.



أعمال التطوير فى شارع البازارات السياحية



أعمال تطوير شارع البازارات السياحية فى إسنا



تجديد ورش النول التاريخية جنوب الأقصر



تطوير شامل للفنادق التاريخية فى إسنا