قافلة وحدة الندافين المجانية تختتم أعمالها بالكشف على 590 حالة بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

تابع الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أعمال القافلة الطبية التى أقيمت على مدار اليومين الماضيين بوحدة الندافين الصحية بمدينة الطود، وذلك فى ضوء توجيهات مسئولي الأقصر، بمتابعة سير أعمال القوافل الطبية العلاجية لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

وبمتابعة منسق القوافل بالمديرية، أوضح وكيل وزارة الصحة بالأقصر أنه تم الكشف علي(590) حالة على مدار اليومين في العديد من التخصصات الطبية المختلفة، مؤكداً على أن أعمال القوافل الطبية مستمرة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، لتوقيع الكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية التالية:- (نساء وولادة -خدمات تنظيم الأسرة -الأطفال- الجلدية- باطنة- جراحة- عظام - خدمات الأشعة والتحاليل - كشف عشوائية سكر وضغط).

فيما أعلن الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أنه تحت إشراف مدير إدارة التثقيف الصحي دكتورة ديانا حمدي، تم تنفيذ ندوات تثقيفية صحية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار الاهتمام بنشر الوعي الصحي وتحقيق التوعية المجتمعية والصحية لكافة فئات المجتمع، حيث جاءت تلك الندوات التثقيفية الصحية حول الأقصر، في المركز الحضري بالبياضية، ومجلس مدينة البياضية، وديوان نجع عمرون بالبياضية، ووحدة طب أسرة المنشية بالأقصر، ومكتب صحة ثان بالأقصر، ووحدة سالم مكي، ووحدة طب أسرة الزينية قبلي، ومدرسة المنشأة الإعدادية بنات، ووحدة الزينية قبلي، ومجلس مدينة الزينية.

وأشار وكيل مديرية الصحة بالأقصر، إلى أن الندوات تناولت موضوعات عن سوء إستخدام المضادات الحيوية، وسبل تقوية المناعة، النزلات المعوية، التغذية السليمة، أمراض الشتاء، أمراض الجهاز التنفسي، السعار وتطعيماته وطرق الانتقال والوقاية، النظافة الشخصية والبيئة الصحية، الإدمان والمخدرات وتأثيرها السلبي على المراهقين، فترة المراهقة وما يصاحبها من تغييرات ، الأمراض المزمنة، الاحتياطات اللازمة عند السفر، شرح مناسك العمرة وقت تطعيمات العمرة، والأمراض المنقولة عن طريق الناموس والبعوض وطرق الوقاية، الفيروسات الكبدية وطرق انتقال العدوى والتطعيمات.