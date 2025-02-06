صلاة الجنازة على جثمان الفنان صالح العويل بالمسجد العربى بمسقط رأسه.. فيديو

الشرقية – حمدى فتحى

قدم "تليفزيون اليوم السابع" بثا مباشرا رصد خلاله صلاة الجنازة على جثمان الفنان الراحل صالح العويل داخل المسجد العربى بمسقط رأسه، حيث توفى الفنان صالح العويل داخل أحد المستشفيات، حسبما أكد الدكتور أشرف زكي.

فيما أكد هشام صالح العويل فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن تشييع جثمان والده الراحل الفنان صالح العويل سوف يقام غدا في الشرقية، وذلك بعدما رحل عن عالمنا اليوم الأربعاء بعد صراع مع المرض.

ورصد اليوم السابع لحظات التجهيزات لبدء صلاة الجنازة على الفنان صالح العويل الذي وافته المنية بعد أن سبق أن تعرض لجلطة بالمخ ولكنه خرج منها بخير والتحق للعمل في مسلسل جودر 2 المقرر عرضه في رمضان 2025، وظهر فى الكواليس صالح العويل بصحبة النجم ياسر جلال بطل العمل، خلال تنفيذ مشهد سويًا، وذلك بعدما تطورت الحالة الصحية للفنان صالح العويل للأفضل وخرج من المستشفى بعد فترة من الاستمرار بها، وكان يحرص على زيارته فيها الفنان ياسر جلال إذ ظهر أكثر من مرة وهو يتردد على زيارته.

من ناحية أخرى، سبق أن كشف الفنان صالح العويل عن كواليس آخر أعماله فى مسلسل جبل الحلال مع الراحل الفنان محمود عبد العزيز قائلا فى حواره مع تليفزيون اليوم السابع، قائلا: "تشرفت بالعمل مع الساحر محمود عبد العزيز الذى جمعتنى معه مشاهد ضمن أحداث العمل، وكذلك المخرج الرائع عادل أديب.