سى إن إن تكشف دور مبعوث ترامب للشرق الأوسط فى خطته لـ "تفريغ غزة"

كتبت ريم عبد الحميد

تحدثت شبكة سى إن إن الأمريكية عن دور زيارة مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف فى طرح الرئيس الأمريكى لفكرة تفريغ قطاع غزة من سكانه وتحويله إلى ريفييرا الشرق الأوسط.

وقالت سى إن إن إن ترامب طرح الفكرة على البعض فى الأيام التى سبقت محادثات نتنياهو. وكان مبعوث ترامب ستيف ويتكوف الذى زار غزة الأسبوع الماضى قد عاد إلى واشنطن بانطباع رهيب عن الدمار الذى شاهده، ونقل لترامب ثم للصحفيين وجهة نظر مفادها أن غزة لم تعد صالحة للعيش فيها.

وقال ويتكوف: إنها المباني التي يمكن أن تنقلب في أي لحظة. وقال ويتكوف للصحفيين يوم الثلاثاء "لا توجد هناك أي مرافق على الإطلاق، ولا مياه صالحة للشرب، ولا كهرباء، ولا غاز، ولا أي شيء. والله وحده يعلم أي نوع من الأمراض قد يتفاقم هناك". "لذا عندما يتحدث الرئيس عن تنظيف المنطقة، فإنه يتحدث عن جعلها صالحة للسكن. وهذه خطة طويلة المدى".

وتقول سى إن إن إن أوصاف ويتكوف تركت انطباعًا لدى الرئيس، الذي أصبح مشغولًا بالأمر. وفي محادثات مع مساعديه، أبدى أسفه لما قال إنه فراغ في الخطط البديلة التي تقدمها جهات أخرى في المنطقة.

وأشارت الشبكة إلى إن مسئولى إدارة ترامب يسارعون للحاق بخطة الرئيس "الجريئة وغير المحتملة" للسيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة وتطويره ليصبح "ريفييرا الشرق الأوسط"، وحاولوا فهم الفكرة التى قالت إن البعض يأمل أن تكون غريبة للغاية لدرجة تجبر معها دولا أخرى على التدخل بمقترحاتهم الخاصة للقطاع.

ونقلت سى إن إن عن مصادر مطلعة قولها إن فكرة ترامب تمت صياغتها بمرور الوقت، وبدأت عند الرئيس نفسه، فى أحدث تذكير بأن أفكار السياسة عادة ما تبدأ لدى ترامب بدلا من بنائها بشكل بطئ عبر خبراء وطنيين قبل أن تصل فى النهاية إلى المكتب البيضاوى لمناقشتها.

وذكر التقرير ، نقلا عن المسؤولين، إن هذا الاقتراح كان يهدف جزئيا إلى تحفيز العمل بشأن قضية اعتبرها ترامب ميتة، حيث لم تقدم دول أخرى حلولا معقولة لكيفية إعادة بناء منطقة تم محوها بسبب الحرب الإسرائيلية.

ومهما كان الأمر، تتابع الشبكة، فإن كشفه عن الفكرة كان بمثابة صدمة. فأحد المسشتارين حول قضايا الشرق الأوسط لم يسمع بالمقترح قبل أن يطرحه ترامب فى المؤتمر الصحفى مع نتنياهو. ووصف المسئولون أنفسهم بانهم مذهولون.