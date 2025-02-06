سوهاج تحتضن اليوم البطولة البارالمبية لأول مرة فى الصعيد

سوهاج محمود مقبول

تشهد محافظة سوهاج اليوم انطلاق فعاليات بطولة سوبر البوتشيا خلال الفترة من 6-7 فبراير 2025، لتكون أول بطولة بارالمبية تُقام في صعيد مصر وتستضيف هذه البطولة صالة نادي الإيمان بسوهاج، التي تم إعادة تجديدها استعدادًا لاستقبال هذه الفعالية الرياضية الكبرى تحت رعاية محافظ سوهاج، اللواء دكتور عبد الفتاح سراج.

تعد بطولة سوبر البوتشيا حدثًا رياضيًا مهما في تاريخ الرياضات البارالمبية، حيث تشارك فيها خمس أندية من مختلف المحافظات، وهي نادي الوطني بشبين، نادي شباب المنوفية، نادي البنك الأهلي، نادي الإيمان القاهري، والنادي القومى، يتوقع أن تشهد البطولة منافسات قوية بين اللاعبين المشاركين، الذين سيعرضون مهاراتهم في هذه الرياضة المتميزة.

ومن جانبه قال محمد أبوالعجب مسؤل ملف ذوى الهمم أن ذلك يأتي في خطوة مهمة تدعم تطوير رياضة البوتشيا في مصر، ستنظم على هامش البطولة دورة إعداد مدربين في سوهاج، بهدف تأهيل وتدريب الكوادر الرياضية المحلية على تدريب اللاعبين في هذا المجال كما ستجري لجنة التصنيف الطبي بالاتحاد المصري للبوتشيا تصنيف 100 لاعب من ذوى الشلل الدماغي، وذلك بشكل مجاني، وذلك ضمن جهود دعم الرياضيين من ذوى الاحتياجات الخاصة.

وتشارك في البطولة 13 لاعبًا ولاعبة من أبرز الأسماء في رياضة البوتشيا، من بينهم محمود النبوي وهناء علام، وهما أول لاعبين مصريين يشاركان في مسابقات البوتشيا على المستوى الأولمبي منذ أول مشاركة لمصر في دورات الألعاب البارالمبية عام 1972، بالإضافة إلى عبد الرحمن سعد، أول لاعب بوتشيا مصري يشارك فى بطولة العالم للبوتشيا في ريو دي جانيرو 2022.

سيشهد المسرح الروماني بسوهاج حفل ختام البطولة، بحضور معالي وزير المحافظ سوهاج، حيث سيتضمن الحفل العديد من الفقرات الممتعة التي تعكس روح الرياضة والاحتفاء بالأبطال.

بطولة سوبر البوتشيا فى سوهاج تمثل محطة مهمة في تاريخ الرياضات البارالمبية في مصر، وتسهم في تسليط الضوء على قدرات اللاعبين من ذوي الاحتياجات الخاصة وتعزز من مكانة صعيد مصر في مجال الرياضة البارالمبية.



القاعة المتحفية التى ستشهد التكريم