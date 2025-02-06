سكان عقار المحلة المائل يخلون الشقق تمهيدا لإزالته لخطورته الداهمة

الغربية مصطفى عادل





بدأ سكان العقار المائل المكون من 7 طوابق، بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، فى إخلاء الشقق من أغراضهم، تمهيداً لأعمال الإزالة، تنفيذا لقرار لجنة المنشات بإزالة المنزل لخطورته الداهمة.

كان اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية قد وجه بسرعة تشكيل لجنة هندسية عاجلة لمعاينة العقار بعد حدوث تصدعات وميول شديدة به نظرا لوجود أعمال حفر لاساسات منزل ملاصق له.



واستجاب سكان العقار وقاموا باخلاء الشقق السكنيه ونقل اغراضهم لاماكن أخرى تمهيداً للبدء في أعمال الإزالة.



وكانت غرفة عمليات الحي قد تلقت إشارة بحدوث تصدعات في أرضية الطابق الأرضي بمنزل مرخص بمنطقة المنشية الجديدة.

انتقل مسئولي الحي والإدارة الهندسية وتم معاينة المنزل، وتم إخلاء المنزل كإجراء احترازي لحين معاينة المنزل من قبل لجنة هندسية لإصدار القرار المناسب.