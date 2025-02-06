سعر الذهب اليوم الخميس 6-2-2025.. عيار 14 بدون مصنعية بـ2683.25 جنيها

كتب حسام الشقويرى

ننشر سعر الذهب اليوم الخميس، متأثرًا بحركة الأسعار العالمية والتطورات الاقتصادية التي تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد اتجاهات المعادن الثمينة، ويترقب المستثمرون والمتعاملون أي مستجدات قد تؤثر على الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل التغيرات المستمرة في الاقتصاد العالمي.

أسعار الذهب اليوم



عيار 24 يسجل 4600 جنيه.

عيار 21 يسجل 4025 جنيهات.

عيار 18 يسجل 3450جنيها.

عيار 14 يسجل 2683.25جنيها.

الجنيه الذهب 32200 جنيه.



وفي نفس الوقت الذي يعاني فيه سوق الأسهم من تشاؤم المستثمرين بشأن تأثير نموذج الذكاء الاصطناعي "DeepSeek"، على الأسواق العالمية والخسائر التى لحقت بشركات التكنولوجيا، شهد الذهب ارتفاعًا هادئًا نحو مستويات قياسية جديدة.

واكتسب الذهب القوة جزئيًا في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي كشف عنها الرئيس دونالد ترامب، ويمكن ان تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.

ويهدف ترامب إلى فرض تعريفات على واردات الرقائق الإلكترونية والأدوية والصلب لتعزيز الإنتاج المحلي ، و تزيد مثل هذه السياسات من جاذبية الذهب للمستثمرين الحذرين.

وتعتمد أسعار الذهب على عدة عوامل رئيسية، من بينها حركة الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار، والسياسات النقدية التي تعتمدها البنوك المركزية، خاصة فيما يتعلق بأسعار الفائدة، ويعد الذهب أحد الأصول الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون، مما يؤدي إلى زيادة الإقبال عليه وبالتالي ارتفاع قيمته.