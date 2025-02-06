رئيس مركز صدفا ينفذ إزالة فورية لحالتى تعد على الأراضى الزراعية

أسيوط-هيثم البدرى

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، على استمرار رصد مخالفات البناء من خلال وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة أو من خلال لجان الرصد الميداني للقضاء على ظاهرة البناء العشوائي المخالف بكافة المراكز والقرى مشيراً إلى تضافر جهود كافة الأجهزة لإيقاف تلك المخالفات وذلك حرصاً على حقوق الدولة وحقوق المواطنين من خلال تطبيق القانون بكل الحزم والحسم ودون تهاون أو تقاعس تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالحفاظ على الرقعة الزراعية ،وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

واشار محافظ أسيوط ،إلى متابعته المستمرة لأعمال الإزالة التي تتم للمباني المخالفة بكافة مراكز ومدن المحافظة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقاً للقانون لردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون والقرارات الصادرة في هذا الشأن.

وأوضح محافظ أسيوط، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا برئاسة أبو العيون إبراهيم رئيس المركز قد قامت بتنفيذ إزالة لحالتين تعدى على الأراضي الزراعية بدائرة مركز صدفا وذلك بإشراف نواب رئيس المركز ومسؤول الحملة الميكانيكية وذلك ضمن الجهود المبذولة للجهاز التنفيذي للمحافظة للتصدي بكل حزم للبناء المخالف بدون رخصة لافتاً إلى العمل على منع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف والعشوائي على أن يتم متابعة المخالفات التي يتم إزالتها حتى لا يتم تكرار التعدي مرة أخرى مشيراً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن.

يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن ـ في وقت سابق ـ عن تخصيص خطوط ساخنة بغرفة عمليات المحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات على رقم (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".

