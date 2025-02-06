رئيس جامعة حلوان يوجه بسرعة إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول

محمد صبحى

وجه الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، مجلس الجامعة بسرعة إعلان نتائج امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول، حتى يتمكن الطلاب من التعرف على النتيجة، مع إتاحة الوقت الكافى للتقدم بالالتماسات والتظلمات وفقا للمنظومة المعمول بها فى هذا الشأن.

وأشاد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، بالأداء المتميز الذي أظهرته القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين خلال فترة الامتحانات، مشيراً إلى النجاح الملحوظ في إدارة العملية الامتحانية التي تميزت بالهدوء والانضباط.

وكان الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان قد أشار خلال اجتماع مجلس الجامعة الأخير إلى الرؤية الاستراتيجية للجامعة في تحويل مسار التعليم نحو نموذج التعلم الفعال، وهدفنا جودة التعليم، مؤكداً على أهمية تطوير المناهج وأساليب التدريس لتعزيز مهارات التفكير الإبداعي لدى الطلاب، وشدد على ضرورة تبني استراتيجيات تعليمية حديثة تجعل الطالب محور العملية التعليمية.