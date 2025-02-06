رئيس الوزراء الفلسطينى: لن نترك سكان غزة ونعمل على إعادة إعمار القطاع

بيشوى رمزى

أكد الدكتور محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني ووزير الخارجية، إن الحكومة الفلسطينية تعمل بشكل جدى من أجل إغاثة قطاع غزة، فضلا عن التحضير لإعادة الإعمار في أسرع وقت ممكن، رغم كل التحديات الراهنة.

وقال الدكتور محمد مصطفى في تصريح له اليوم الخميس، عقب لقائه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، إن اللقاء شهد استعراض التحديات التي تواجهها المنطقة، وخاصة ما يواجهه الفلسطينيون فى قطاع غزة، مضيفا أنه تم إطلاع الأمين العام على تحركات الحكومة الفلسطينية فيما يتعلق بالتعامل مع الزضع الراهن سياسيا وإغاثيا.

وقال أن الحكومة الفلسطينية تقدر عاليا دعم الجامعة العربية لمجابهة التحديات الراهنة وخاصة على المستوى السياسي.. معربا عن تطلعه إلى ازدياد وتيرة العمل مع الأمانة العامة للجامعة العربية خلال المرحلة القادمة للتغلب على هذه التحديات.

وأكد مصطفى إن سكان قطاع غزة هم الأولوية في هذا الوقت بالرغم من للوضع السياسي والأمني المقلق، مشيرا إلى انه لا يمكن أبدا الفصل بين الوضع السياسي في القطاع عن الوضع الأمني والوضع اللوجستي، مستطردا: " سنعمل مع كل الشركاء والأصدقاء من أجل التغلب على هذه الظروف".

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني بأنه لن يتم تركهم في هذا الوضع، وأن الأيام القادمة ستكون أفضل لأبناء الشعب الفلسطيني.