رئيس القابضة لمصر للطيران يلتقى الرئيس التنفيذى لاستراحات تحالف ستار العالمى بفرنسا

كتب أحمد مصطفى

التقى المهندس يحيي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران وفيرجينى أريول الرئيس التنفيذى لاستراحات تحالف ستار العالمى بفرنسا بحضور الطيار محمد عليان رئيس مجلس إدارة شركة مصرللطيران للخطوط الجوية وريم عرابى رئيس قطاع التحالفات والعلاقات الدولية بالشركة القابضة لمصرللطيران وسحر إمام مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة بشركة مصرللطيران للخطوط الجوية وفريق العمل من قطاع التحالفات حيث تناول اللقاء بحث سبل التعاون وتبادل الخبرات فيما يخص تنفيذ استراحة مصرللطيران الجديدة بمطار القاهرة الدولى بما يتواكب مع أحدث الطرازات العصرية العالمية.

ومن جانبه أكد المهندس يحيي زكريا أن مصرللطيران تحرص باستمرار على تلبية احتياجات عملائها على مستوى العالم، وتسعى إلى تطوير استراحات رجال الأعمال لتقديم أعلى وأفضل مستويات من الخدمات التنافسية لركاب درجة رجال الأعمال والمسافر الدائم بما يليق بمكانة الناقل الوطني المصري لتضاهى الاستراحات بالمطارات العالمية، كما أثنى على التعاون والتنسيق والجهد الذى يوليه مسؤلو تحالف ستار العالمى لجميع الأعضاء لجعل المسافرين يعيشون تجربة سفر مثالية وفريدة وأكثر راحة ورفاهية.

وأضاف الطيار محمد عليان رئيس مجلس إدارة شركة مصرللطيران للخطوط الجوية أن تبادل الخبرات والاستعانة بالتجربة الفرنسية فى تنفيذ وتصميم استراحة مصرللطيران الجديدة يعكس خطة مصرللطيران لتقديم صورة مشرفة تليق بالركاب المسافرين على متن رحلات شركة مصرللطيران عضو تحالف ستار وشركات الطيران أعضاء هذا التحالف العالمي.

هذا وقد افتتح تحالف ستار العالمي أكبر تحالف لشركات الطيران في العالم، استراحته الثانية في مطار شارل ديجول بباريس، وذلك فى أكتوبر الماضى.

كما حصلت استراحة درجة رجال الأعمال بمطار لوس أنجلوس التابعة للتحالف في يوليو 2024 على لقب "أفضل استراحة للركاب بمطار في أمريكا الشمالية" للعام الخامس على التوالي، مما يعزز مكانة التحالف في مجال ريادة الضيافة بالمطارات.