حماية الطفل بالأقصر تنظم ندوة توعوية حول أساليب اختطاف الأطفال.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت الوحدة العامة للطفل بالأقصر، بالتنسيق والتعاون مع مكتبة مصر العامة ندوة توعوية للأطفال عن أساليب اختطاف الأطفال، وذلك في إطار خطة عمل الوحدة العامة لحماية الطفل من الجانب الوقائي، وتحت رعاية أحمد وزيري سكرتير عام المحافظة، والدكتورة إيمان السبكي مسؤول حماية الطفل بوزارة التنمية المحلية.

وتهدف الندوة لتوعية الأطفال نحو هذه الجريمة والتي تعد ضمن جرائم الاتجار بالبشر، والتي غالبا ما تكون بهدف الاتجار بالأعضاء البشرية أو الاغتصاب والتحرش و غيرها من الانتهاكات الصارخة التي تمثل خطراً داهماً، لذا وجب تعريف الأطفال بطرق وأساليب جذب الأطفال خاصة صغار السن حتي يتجنب الأطفال حدوث مثل هذه الجرائم.

وتم خلال الندوة طرح طرق الدفاع عن النفس، وكيفية التصرف في حالة تعرض الطفل لموقف مشابه مثل الاستغاثة وغيرها من أساليب الدفاع عن النفس، حيث حاضرت في الندوة صفاء متولي الأخصائي الاجتماعي بالوحدة العامة، وأكدت نجوى إبراهيم مدير الوحدة العامة لحماية الطفل، أن التعاون والتنسيق مستمرين مع مكتبة مصر العامة، حيث سيتم عقد ندوات أيام الأحد والأربعاء من كل أسبوع لتوعية الأطفال وذويهم وطرح موضوع مختلف في كل ندوة لزيادة الوعي، وبمشاركة كلا من ممثلي الأزهر والكنيسة.

فيما كشفت نجوى إبراهيم مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بمحافظة الأقصر، عن تفاصيل المبادرات والندوات لمكافحة الإدمان والمخدرات بالمجتمع، حيث إنه فى إطار التعاون بين وحدة حماية الطفل وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى وحدة محافظة الأقصر، وتحت رعاية المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت برئاسة العميد أحمد الهواري.

وأكدت نجوى إبراهيم لـ"اليوم السابع"، إنه تم تنظيم مبادرة تهدف تسليط الضوء على الخدمات التي يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان (16023)، وتم خلال المبادرة مقابلة جميع العاملين بديوان عام الوحدة المحلية بأرمنت في محل عملهم، حيث تم قيام الصندوق بزيارة مفاجئة لمكان العمل و تم الكشف وعمل تحليل مخدرات للعاملين بالمركز وذلك طبقا للقانون 73 لسنة 2021، والذى بمقتضاه إذا تم ثبوت تعاطى الموظف للمخدرات يتم فصله من عمله .



فعاليات ندوة توعوية حول أساليب اختطاف الأطفال بالأقصر



حماية الطفل بالأقصر تنظم ندوة توعوية حول أساليب اختطاف الأطفال