جنوب الوادى تحصد المركز الثالث لأنشطة خدمة المجتمع على مستوى الجامعات

قنا صابر سعيد

أعلن الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، حصول الجامعة على المركز الثالث وذلك على مستوى الجامعات المصرية في أنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأشار عكاوي، إلى حرص الجامعة على الاضطلاع بدورها في تحقيق الأهداف الوطنية المنشودة، اتساقا مع التوجهات الوطنية عبر باقة متنوعة من الخدمات المجتمعية التي تهدف إلى تعزيز مؤشرات الخدمة الطبية وتعزيز اجراءات الحماية الاجتماعية.

ووجه رئيس الجامعة، التهنئة للدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والعاملين بالقطاع على جهودهم المتميزة:

وأشار الدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن أنشطة القطاع تتضمن العديد من الفعاليات، حيث تشارك الجامعة في مختلف المبادرات الوطنية مثل "حياة كريمة" و "بداية جديدة لبناء الإنسان" وتساهم بتسيير العديد من القوافل التنموية الشاملة التي تؤدي الخدمات الطبية والتوعوية الزراعية والتمريض في مختلف أنحاء المحافظة.