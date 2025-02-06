تعرف على عناوين وأماكن وأرقام تليفونات بيوت الثقافة بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تلعب بيوت الثقافة دورًا محوريًا في تعزيز الحياة الثقافية والفنية في المجتمع، حيث تُعد من أبرز المؤسسات التي تعمل على نشر الثقافة والفنون في مختلف المناطق.

تأسست هذه البيوت لتكون منصات تفاعلية تهدف إلى تنمية الوعي الثقافي والفني لدى أفراد المجتمع، وتوفير فرص مميزة للتعلم والابتكار في المجالات الأدبية والفنية.

تتمثل مهمتها الرئيسية في تقديم أنشطة متنوعة، مثل العروض المسرحية، والحفلات الموسيقية، والمعارض الفنية، ورش العمل الأدبية، بالإضافة إلى تنظيم الفعاليات الثقافية التي تساهم في إثراء الحياة الاجتماعية وتعزيز الهوية الوطنية.

بذلك، تساهم بيوت الثقافة في صقل مواهب الأفراد وتوجيههم نحو التعبير عن أنفسهم بطرق مبتكرة، مما يجعلها جزءًا أساسيًا في بناء مجتمع متقدم وواعٍ ثقافيًا.

اليوم السابع يقدم للقارئ أماكن وعناوين بيوت الثقافة بسوهاج وكذلك أرقام الهاتف الخاصة بها لتسهيل عملية الوصول إليها : -

بيوت الثقافة

1 - بيت ثقافة اخميم

العنوان : شارع ناصر الزراعى - مجلس مدينة اخميم - اخميم

التليفون : 2581188/093

2 - بيت ثقافة البلينا

العنوان : شارع ديوان الرى - البلينا

التليفون : 4813890/093

3 - بيت ثقافة العسيرات

العنوان : مبنى المجلس المحلى - اولاد حمزة

التليفون : 4938544/093

4 - بيت ثقافة المراغة

العنوان : شارع النيل - عمارة 35 - المراغة:

5 - بيت ثقافة المنشاة

العنوان : شارع صلاح سالم - المنشاه

التليفون : 2411394/093

6 - بيت ثقافة بنى حميل

العنوان : بنى حميل

التليفون : 4954235/093

7 - بيت ثقافة جرجا

العنوان : مبنى الاسعاف - شارع المغربى - جرجا

التليفون : 4672867/093

- 8بيت ثقافة جهينة

العنوان : شارع الجمهورية - مجلس المدينة - عمارة(1) - جهينة

التليفون : 4700605/093

9 - بيت ثقافة طما

العنوان : المساكن الشعبية - ساحل طما - طما

التليفون : 2791930/093