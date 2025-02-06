تعرف على الأماكن الأكثر عرضة للإصابة بالتهاب العظام والمفاصل

كتبت – سارة وائل

يشير مصطلح التهاب المفاصل والعظام إلى مجموعة واسعة من الحالات التي تؤثر على المفاصل والعظام والأنسجة المحيطة بها، ويمكن أن تسبب هذه الحالات ألمًا وتورمًا وتصلبًا في المفاصل، مما يؤدي إلى صعوبة الحركة وممارسة الأنشطة اليومية.

ومن الأماكن الأكثر شيوعا للإصابة بالتهاب العظام والمفاصل، وفقًا لما ذكرته

وزارة الصحة

هناك أنواع عديدة من التهاب المفاصل:



وزارة الصحة

عبر صفاحتها الرسمية علي منصة فيس بوك:1. الركبة.2. الفخد.3. العمود الفقري.4. المفاصل الصغيرة في اليد.1. الفصال العظمي.2. التهاب المفاصل الروماتويدي.3. التهاب المفاصل الصدفي.4. النقرس.