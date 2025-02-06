اليوم السابع
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تعرف على الأماكن الأكثر عرضة للإصابة بالتهاب العظام والمفاصل

الخميس، 06 فبراير 2025 01:00 ص
تعرف على الأماكن الأكثر عرضة للإصابة بالتهاب العظام والمفاصل التهاب العظام والمفاصل
كتبت – سارة وائل

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يشير مصطلح التهاب المفاصل والعظام إلى مجموعة واسعة من الحالات التي تؤثر على المفاصل والعظام والأنسجة المحيطة بها، ويمكن أن تسبب هذه الحالات ألمًا وتورمًا وتصلبًا في المفاصل، مما يؤدي إلى صعوبة الحركة وممارسة الأنشطة اليومية.

ومن الأماكن الأكثر شيوعا للإصابة بالتهاب العظام والمفاصل، وفقًا لما ذكرته

وزارة الصحة

عبر صفاحتها الرسمية علي منصة فيس بوك:
1. الركبة.
2. الفخد.
3. العمود الفقري.
4. المفاصل الصغيرة في اليد.

هناك أنواع عديدة من التهاب المفاصل:


1. الفصال العظمي.
2. التهاب المفاصل الروماتويدي.
3. التهاب المفاصل الصدفي.
4. النقرس.

وزارة الصحة.

وزارة الصحة

 







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التهاب العظام والمفاصل

العظام

المفاصل

وزارة الصحة

الصحة



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