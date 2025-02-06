اليوم السابع
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تداول 10 ألف طن و682 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

الخميس، 06 فبراير 2025 10:15 ص
تداول 10 ألف طن و682 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر موانئ البحر الأحمر
جنوب سيناء - فايزة مرسال

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أعلنت هيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 682 شاحنة 50 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4500 طن بضائع، 450 شاحنة و 40 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 5500 طن بضائع، 232 شاحنة و 10 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة دليلة  ، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينة امل   وغادرت السفينة دليلة ، كما تم تداول 4800 طن بضائع و 400 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لاربع سفن وهى كوين نفرتيتي، بريدج، آور وآيلة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1840 راكب بموانيها

 







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