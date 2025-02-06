تحرير 15 محضرا للمخالفين فى حملة مكبرة على المخابز بمركز البدارى

أسيوط -هيثم البدرى

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، على استمرار شن حملات الرقابة على كافة القطاعات المختلفة بمراكز وأحياء وقرى المحافظة بشكل مفاجئ ودورى وخاصة على الأسواق والمخابز، ومستودعات البوتاجاز، ومنافذ البيع المختلفة لضمان توافر السلع الغذائية وضمان وصول الدعم لمستحقيه تنفيذًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى للتنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

ولفت محافظ أسيوط، إلى أهمية التنسيق والتعاون بين التموين ومباحث التموين ورؤساء المراكز وجهاز حماية المستهلك مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وردع كل من يحاول الإستغلال التجارى والإتجار فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة عن طريق التلاعب فى الأسعار.

وأوضح محافظ أسيوط، أن الوحدة المحلية لرئاسة مركز ومدينة البدارى برئاسة عبد الرؤوف النمر رئيس المركز،وبالتنسيق مع خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين بأسيوط، قد قامت بتنفيذ حملة مكبرة للتفتيش على قطاع المخابز البلدية بقرية النواورة التابعة للمركز وذلك بإشراف حافظ جلال حافظ نائب رئيس المركز، وأيمن أحمد على مدير إدارة تموين البدارى، وعطيه محمد على مدير مكتب تموين النواورة للإطمئنان على سير العمل بالشكل الملائم والتأكد من مطابقة السلع للمواصفات وحماية جمهور المستهلكين من الغش التجارى حيث أسفرت الحملة عن تحرير 15 محضر متنوع من بينها ( نقص وزن، عدم تسليم بون، عدم وجود ميزان، سوء جودة رغيف الخبز المدعم، رغيف الخبز غير مطابق للمواصفات).

ويذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن ـ فى وقت سابق ـ عن تخصيص خطوط ساخنة بغرفة عمليات المحافظة لتلقى شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات على رقم (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".

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