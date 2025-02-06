تأخرت عن موعدها.. تعرف على سر تسمية " نوة الكرم" بهذا الاسم بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

ضربت نوة " الكرم " محافظة الإسكندرية أمس، والتى جاءت متأخرة عن موعدها أسبوعا، بسبب التأثر بظاهرة التغيرات المناخية، حيث شهدت محافظة الإسكندرية، حالة من التقلبات الجوية تأثرا بمنخفض جوى بارد يضرب البلاد، وشهدت الإسكندرية أمطارا متفاوتة الشدة، على مناطق متفرقة ، مع هبوب رياح مثيرة للرمال والأتربة تتراوح سرعتها من50 إلى 60 كم / الساعة، مع تحذيرات من ارتفاع الأمواج فى البحر المتوسط من 5 إلى 6 أمتار مع انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة حيث سجلت الإسكندرية اليوم 19 درجة فى العظمى و 12 درجة فى الصغرى.

و"نوة الكرم" تهب على الإسكندرية فى الأيام الأخيرة من شهر يناير، وتستمر لمدة 7 أيام، ولذلك سميت بنوة الكرم، لأنها كريمة فى أمطارها وطول مدة استمرارها، وتتوقف ممارسة مهنة الصيد خلالها بسبب الرياح الغربية وشدة الأمطار.

وكشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد، تفاصيل حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التى تتعرض لها البلاد من اليوم ولمدة 48 ساعة مقبلة.

ولفتت هيئة الأرصاد إلى أن أبرز عناصرها الأساسية وترتيبهم طبقاً للأهمية، كالأتى:

1- نشاط الرياح الشمالية الغربية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وسيناء.

2- اضطراب فى حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط حيث متوقع أن يصل ارتفاع الأمواج من ( 6:4 متر ).

3- انخفاض فى درجات الحرار بمعدل من (3:2 )درجة مئوية .

4- سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد والقاهرة الكبرى مهيأة خلال فترات المساء اليوم لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

وأعلنت محافظة الإسكندرية، رفع حالة الطوارئ وإتخاذ الإجراءات اللازمة ، حيث قام الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية برفع درجة الاستعداد بكافة أحياء المحافظة، للتعامل مع النوة وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية .



أجواء نوة الكرم



نوة الكرم تضرب الاسكندرية