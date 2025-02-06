اليوم السابع
Ads
الخميس، 06 فبراير 2025 01:53 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

اليوم.. غلق باب التقديم للعام الدراسى 2026 بالمدارس المصرية اليابانية

الخميس، 06 فبراير 2025 01:00 ص
اليوم.. غلق باب التقديم للعام الدراسى 2026 بالمدارس المصرية اليابانية المدارس المصرية اليابانية
محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تغلق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، باب التقدم لمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسى 2025،2026، بالمدارس المصرية اليابانية ظهر اليوم الخميس، حيث يستطيع أولياء الأمور الراغبين فى التقدم الدخول على الرابط التالى والتقديم لأبنائهم: https://ejs4students.moe.gov.eg

وأكدت الوزارة، أن التقديم سيكون إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال مستوى أول KG1، على أن يتم الإعلان عن شروط التقدم من خلال الموقع الإلكترونى الخاص بالمدارس وعددها 58 مدرسة خلال العام الجارى، كما سيتم فتح باب التقديم من المستوى الثانى رياض أطفال KG2 حتى الصف الثانى الابتدائى فى بعض المدارس الحالية التى بها بعض الأماكن المحدودة الشاغرة فقط، وفق الشروط وقواعد المدارس المصرية اليابانية للسن والتسلسل الدراسي.

والجدير بالذكر أن إجمالى عدد المدارس المصرية اليابانية 58 مدرسة فى 26 محافظة، والتى تدرس المنهج المصرى الجديد باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية التى تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعي.







مشاركة

وزارة التربية والتعليم

فتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2026

مميزات المدارس المصرية اليابانية

الالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية

قيمة المصروفات للمدارس المصرية اليابانية 2026

سداد مصروفات المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2026






الرجوع الى أعلى الصفحة