اليوم.. غلق باب التقديم للعام الدراسى 2026 بالمدارس المصرية اليابانية

محمود طه حسين

تغلق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، باب التقدم لمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسى 2025،2026، بالمدارس المصرية اليابانية ظهر اليوم الخميس، حيث يستطيع أولياء الأمور الراغبين فى التقدم الدخول على الرابط التالى والتقديم لأبنائهم: https://ejs4students.moe.gov.eg

وأكدت الوزارة، أن التقديم سيكون إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال مستوى أول KG1، على أن يتم الإعلان عن شروط التقدم من خلال الموقع الإلكترونى الخاص بالمدارس وعددها 58 مدرسة خلال العام الجارى، كما سيتم فتح باب التقديم من المستوى الثانى رياض أطفال KG2 حتى الصف الثانى الابتدائى فى بعض المدارس الحالية التى بها بعض الأماكن المحدودة الشاغرة فقط، وفق الشروط وقواعد المدارس المصرية اليابانية للسن والتسلسل الدراسي.

والجدير بالذكر أن إجمالى عدد المدارس المصرية اليابانية 58 مدرسة فى 26 محافظة، والتى تدرس المنهج المصرى الجديد باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية التى تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعي.