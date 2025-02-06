"اقرأ..ثقة وإبداع" فعالية عن عسر القراءة "الديسلكسيا" بمكتبة الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

نظمت مكتبة الإسكندرية من خلال وحدة برامج ذوي الاحتياجات الخاصة بقطاع المكتبات بالتعاون مع المركز المصري الكندي لنظم المعرفة "ECCKS" ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى؛ فعالية بعنوان "اقرأ.. ثقة وإبداع: الديسلكسيا".

حيث تضمنت الفعالية تسليط الضوء على الأعداد المتزايدة من الطلاب الذين يعانون من عسر القراءة، وكيفية تقديم الدعم اللازم لهم لتجاوز مشكلاتهم.

اشتمل برنامج الفعالية على ثلاث محاضرات الأولى بعنوان "الديسلكسيا" قدمها حسن خاطر؛ رئيس وحدة برامج ذوي الاحتياجات الخاصة بمكتبة الإسكندرية، والثانية بعنوان "الإبداع والديسلكسيا" قدمها الدكتور أحمد قدري؛ أستاذ بكلية التربية النوعية بجامعة الإسكندرية، أما المحاضرة الثالثة فكانت بعنوان "الثقة بالنفس والديسلكسيا" قدمتها الدكتورة هيلين سليمان؛ رئيس وحدة الأطفال والمراهقين بمستشفى المعمورة للطب النفسي.



تضمن الحضور الأطفال من ذوي صعوبات القراءة "الديسلكسيا" مع أولياء أمورهم، وأيضًا إدارات التربية والتعليم ومدراء المدارس بالإسكندرية وبعض المدرسين. وعلى هامش الفعالية تم تسليم شهادات للأطفال الذين أنجزوا البرنامج التدريبي، بالإضافة إلى توزيع هدايا (قصص / ألعاب ذكاء بسيطة).



الجدير بالذكر أن هذه الفعالية تأتي في إطار دور مكتبة الإسكندرية الفعَّال والرائد لخدمة وتوعية فئات المجتمع المختلفة، حيث أنها تولي اهتمامًا خاصًّا بذوي الاحتياجات الخاصة من خلال الفعاليات المختلفة والأنشطة المقدمة بشكل مستمر لهم؛ لتشجيع القراءة وتنمية المواهب والمهارات الحياتية والفكرية لنشر الوعي والمعرفة كذلك تعليمهم المهارات اللازمة لتأهيلهم لسوق العمل، والاهتمام بالتعليم الإبداعي والتفاعلي والثقافي، حيث يتم توفير برامج وأنشطة ثقافية وورش عمل تفاعلية خلال العام لكافة فئات وأعمار ذوي الاحتياجات الخاصة، وأيضًا محاضرات عن بُعد ودورات تدريبية، بالإضافة إلى محاضرات توعوية وإرشادية لأولياء الأمور لكيفية التعامل مع أبنائهم من ذوي الاحتياجات الخاصة.





