استقبال المرشحين للعمل بالحصة فى منطقة الإسكندرية الأزهرية وتسليم خطابات التوزيع

الإسكندرية أسماء على بدر

استقبلت المنطقة الأزهرية بالإسكندرية اليوم المرشحين للعمل بالحصة بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وذلك لتسليمهم خطابات التوزيع على الإدارات والمعاهد التي سيعملون بها وبلغ عدد المرشحين 173 معلمًا ومعلمة، موزعين على خمس إدارات تعليمية، وهي: المنتزه، وشرق، ووسط، والعامرية، وغرب.



وقال بيان اليوم ان المعلمين سيشغلون تسعة تخصصات تشمل: العلوم الشرعية، والعلوم العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، والفيزياء، والدراسات الاجتماعية، والتاريخ، والجغرافيا. كما عقد موجهو العموم لقاءات مع المرشحين في كل تخصص، حيث تم توضيح أهم الجوانب الفنية، بدءًا من إعداد الدرس وآليات تنفيذه، وصولًا إلى عملية التقويم والمتابعة، لضمان تقديم مستوى تعليمي متميز للطلاب.



وفي سياق متصل، التقت إدارة الشئون الإدارية بالمرشحين لتوضيح حقوقهم الوظيفية والواجبات المنوطة بهم يأتي هذا الحدث في إطار حرص الأزهر الشريف على دعم العملية التعليمية، وتوفير كوادر تدريسية مؤهلة تسهم في تحقيق جودة التعليم داخل المعاهد الأزهرية.