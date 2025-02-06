اتحاد المنظمات الأهلية الفلسطينى يدعو لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلى

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دعا الاتحاد العام للمنظمات الأهلية الفلسطينية، منظمة الأمم المتحدة لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وأدان الاتحاد - في بيان أذاعته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" الأربعاء - تصعيد سلطات الاحتلال حربها الشاملة على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية لتنفيذ مخططاتها الرامية لتهجير المواطنين والتطهير العرقي، وسياسة العقاب الجماعي التي تمارسها بإغلاق المدن والقرى بالضفة، وتحويل أخرى إلى معازل منفصلة.

كما أدان دعوات الاستيلاء على قطاع غزة، وتهجير المواطنين خارج وطنهم، والتي التي تمثل انتهاكا خطيراً للقانون الدولي، وتهدد السلام والاستقرار في المنطقة، وتحول دون إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، على أساس حل الدولتين.

وطالب الاتحاد العام للمنظمات الأهلية الفلسطينية، الأمم المتحدة بتحمل مسئولياتها والتحرك من أجل حماية قرارات الشرعية الدولية، وحماية الشعب الفلسطيني، والحفاظ على حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير مصيره وبقائه على أرض وطنه، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.