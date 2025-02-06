إصابة مدير إدارة الهجرة غير الشرعية بالفيوم فى حادث انقلاب سيارة ملاكى

الفيوم - رباب الجالى

أصيب اللواء شريف سالم مدير إدارة الهجرة غير الشرعية بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ، كما أصيب شخص آخر ، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق اسيوط الصحراوي الغربي بعد اسعاف الناصريه ب 1 ك اتجاة القاهرة ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغ من غرفه عمليات شرطة النجدة تفيد بتلقيه بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق اسيوط الصحراوي الغربي ، ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت قوات وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة ملاكي تسببت في اصابه مدير إدارة الهجرة غير الشرعية ، وشخص آخر ، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق .