أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 6-2-2025

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 6-2-2025.

إيقاف تداول 6 أسهم



وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، وبريميم هيلثكير جروب، وجنوب الوادي للأسمنت، وأصول للوساطة في الأوراق المالية، والقاهرة للزيوت والصابون، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية.

البورصة تربح 15 مليار جنيه



أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.221 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 2.1 مليار ورقة مالية بقيمة 3.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 91.2 ألف عملية لعدد 209 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 92.88% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.64%، والعرب على 4.48%، واستحوذت المؤسسات على 16.74% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 83.25%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب المؤسسات العربية للبيع بقيمة 18.5 مليون جنيه، 91.1 مليون جنيه، 28.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 976.3 ألف جنيه، 64 مليون جنيه، 73 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 30011 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 37223 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 13202 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 8609 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 11731 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 3166 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 9810 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.86% ليغلق عند مستوى 1938 نقطة.

وصعدت أسهم 97 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 70 شركة، ولم تتغير مستويات 42 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- القاهرة للزيوت والصابون بسعر إغلاق 0.390 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 18.18%.

- جدوى للتنمية الصناعية بسعر إغلاق 4.810 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.89%.

- جنوب الوادي للأسمنت بسعر إغلاق 4.970 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.88%.

- الشرقية-إيسترن كومباني بسعر إغلاق 29.950 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.58%.

- المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) بسعر إغلاق 0.846 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.15%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- أصول للوساطة في الأوراق المالية بسعر إغلاق 1.027 جنيه بنسبة تراجع بلغت 15.19%.

- مطاحن وسط وغرب الدلتا بسعر إغلاق 311.960 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.47%.

- رواد السياحة-الرواد بسعر إغلاق 26.240 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5%.

- جولدن تكس للأصواف بسعر إغلاق 27.290 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.25%.

- روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك بسعر إغلاق 11.240 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.60%.