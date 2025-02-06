كتبت -مروة الغول

يقدم موقع اليوم السابع خدمة متابعة حية لأحدث أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، و يتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم الخميس الموافق 6 فبراير 2025، مما يتيح للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ قراراتهم حول سعر الدولار .

وينشر "اليوم السابع" آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الخميس 6 فبراير 2025 أمام الجنيه المصري، حيث سجل فى البنك المركزى المصرى 50.25 جنيه للشراء و50.38 جنيه للبيع .

وبلغ سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 50.25 جنيه للشراء و50.35 للبيع.

وجاء سعر الدولار فى تعاملات البنوك المصرية كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.25 جنيه للشراء.

50.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.25 جنيه للشراء.

50.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.25 جنيه للشراء.

50.35 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.27 جنيه للشراء.

50.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.25 جنيه للشراء.

50.35 جنيه للبيع.