وكيل وزارة التعليم بالأقصر يتابع سير أعمال تدريب المعلمين قبل التيرم الثانى

الأقصر – أحمد مرعى

تعقد مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، مجموعة من التدريبات بمختلف الإدارات التعليمية وفقاً لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، وإشراف الدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أن أول هذه التدريبات هو "صحتنا في بيئتنا" والذي يتبع المبادرة التي تتبناها منظمة اليونيسف في مصر، لرفع الوعي لدى طلاب المدارس بأهمية الحفاظ على البيئة وترشيد استهلاك المياه، وتنفذها المديرية بالتعاون مع شبكة المياه والصرف الصحي بالأقصر.

وتدريب معلمات رياض الأطفال الذي يهدف إلى صقل مهارة معلمات الروضة في كيفية غرس القيم في الأطفال من خلال القصة ومسرح العرائس وما شابهها من وسائل تعليمية وتربوية تتناسب مع فئتهم العمرية، وكذلك تدريب "التعليم من أجل المستقبل" والذي يستهدف معلمي وموجهي المرحلة الابتدائية، وتدريب لمعلمي المرحلة الإعدادية على المناهج المطورة للصف الأول الإعدادي.

ومن الجدير بالذكر أن الدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، كان قد تفقد مدارس أرمنت الثانوية بنات، أرمنت الإعدادية بنات، والشهيد محمد رأفت الصن الرسمية لغات بإدارة أرمنت التعليمية بمرافقة الدكتور عبده الضوي مدير إدارة أرمنت التعليمية، لمتابعة سير أعمال التدريبات المختلفة.

وكانت اختتمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور صفوت جارح عبد العظيم وكيل الوزارة، المقابلات الشخصية للمتقدمين للالتحاق بالمبادرة الرئاسية "1000 مدير مدرسة متميز"، حيث يأتي ذلك وفقاً لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر.

يشار إلى أن الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية لاختيار 1000 مدير مدرسة من المعلمين الشباب الكفء والمتميزين التحق بها قرابة 350 متقدم، تم منحهم تدريبا شاملا لمدة 6 أشهر وتم منح من اجتاز منهم هذا البرنامج دبلومة في القيادة التربوية والأمن القومي، والتي تمهد بدورها للقيام بالعمل فى إدارة المدرسة، وعقدت لجنة المقابلات من قيادات التعليم بالمديرية وبحضور الدكتور وليد عبد الله عميد كلية التربية بجامعة الأقصر، والعمدة ضياء البتيتي رئيس مجلس أمناء بالمحافظة.