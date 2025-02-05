اليوم السابع
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الأربعاء، 05 فبراير 2025 02:16 م
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وصول سفينة مساعدات إماراتية إلى ميناء العريش لدعم غزة

الأربعاء، 05 فبراير 2025 02:03 م
وصول سفينة مساعدات إماراتية إلى ميناء العريش لدعم غزة جانب من وصول المساعدات إلى ميناء العريش
العريش - محمد حسين

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وصلت اليوم إلى ميناء العريش البحرى في شمال سيناء، السفينة السادسة للمساعدات الإماراتية، المخصصة لصالح قطاع غزة. كان في استقبال السفينة اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، واللواء عاصم سعدون، نائب المحافظ، واللواء محمد الشريف، مدير ميناء العريش البحري، بالإضافة إلى الدكتورة ميثاء سالم الشامسي، وزيرة دولة في حكومة الإمارات، وراشد مبارك المنصوري، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وأكد المحافظ أن السفينة تحمل شحنة من المواد الإنسانية والغذائية والإيوائية، بالإضافة إلى المستلزمات الطبية، مقدمة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي. وأشاد بالدور الفاعل لدولة الإمارات العربية المتحدة في دعم قطاع غزة، معبراً عن عمق العلاقات المصرية الإماراتية.

من جانبها، أوضحت وزيرة الدولة في حكومة الإمارات أن السفينة هي السادسة ضمن عملية “الفارس الشهم 3”، التي تهدف إلى تقديم الدعم للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وأشارت إلى أن السفينة تحمل هدية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وأوضحت أن السفينة تحتوي على 5800 طن من المواد الإنسانية والغذائية والإيوائية، بالإضافة إلى المستلزمات الطبية، والتي تم تأمينها بالتعاون بين عدة جهات إماراتية من بينها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، جمعية دار البر، وجمعية الشارقة الخيرية.

فيما ذكر الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء أنه سيتم تسلم محتويات السفينة ونقلها بواسطة شاحنات تمهيداً لإدخالها إلى قطاع غزة.

جانب من وصول المساعدات إلى ميناء العريش
جانب من وصول المساعدات إلى ميناء العريش

 

قيادات شمال سيناء تستقبل المساعدات الإماراتية لدعم غزة
قيادات شمال سيناء تستقبل المساعدات الإماراتية لدعم غزة

 







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