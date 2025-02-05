وصول جهاز أشعة مقطعية جديد إلى مستشفى العريش العام لتحسين الخدمات الطبية

العريش - محمد حسين

أعلن الدكتور أحمد سمير بدر، مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، عن وصول جهاز أشعة مقطعية جديد إلى مستشفى العريش العام، اليوم الأربعاء، في خطوة هامة لتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة لأهالي المدينة. ويُعد هذا الجهاز من أحدث الأجهزة الطبية في مجال الأشعة المقطعية، حيث سيساهم بشكل كبير في تقديم خدمات طبية دقيقة ومتكاملة.

وفي تصريح له، أوضح الدكتور أحمد سمير بدر أن الجهاز الجديد يمثل نقلة نوعية في فحوصات الأشعة المتخصصة، بما في ذلك فحوصات شرايين القلب والمخ. وأكد أن هذا التطور سيعزز من قدرات المستشفى ويتيح للأطباء تشخيص الحالات المرضية بشكل أكثر دقة، مشيراً إلى أنه يُعد إضافة هامة للخدمات الطبية في مستشفيات شمال سيناء، بما يساهم في تحسين جودة الرعاية الصحية في المنطقة.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد منصور، مدير مستشفى العريش العام، هذا الجهاز سيسهم في تسهيل عملية الفحص للمرضى، خاصةً المصابين في الحوادث أو الذين يحتاجون إلى فحوصات دقيقة للشرايين والأعضاء الداخلية.

وأضاف الدكتور منصور أن وجود الجهاز الجديد سيساهم في تقليل الوقت والجهد الذي كان يتطلبه نقل المرضى إلى مستشفيات أخرى لإجراء مثل هذه الفحوصات المتقدمة، مما ينعكس إيجاباً على سرعة تقديم الرعاية الطبية والعلاج المناسب للمواطنين.

من جانبه، أوضح ياسر رمضان، مشرف الأشعة بمديرية الصحة، أنه تم تجهيز غرفة خاصة داخل مستشفى العريش العام لاستقبال الجهاز، وأنه جاري الآن تركيب الجهاز في الموقع المخصص له.