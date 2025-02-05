وزير الشباب وأسامة الشيخ وأكاديميين يقدمون العزاء لأسرة الدكتور سامى عبد العزيز.. صور

محمد صبحى - تصوير محمد الحصرى

قدم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، والمهندس أسامة الشيخ الرئيس الأسبق لإتحاد الإذاعة والتليفزيون، واجب العزاء فى الراحل الدكتور سامى عبد العزيز الخبير الإعلامى وعميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة الأسبق ورئيس لجنة الدراسات الإعلامية السابق بالمجلس الأعلى للجامعات ، والذى ينظمه شقيقه بمسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم.



الدكتور سامى عبد العزيز



بورترية للدكتور سامى عبد العزيز

كما حضر لتقديم واجب العزاء عدد من الأكاديميين وأساتذة الإعلام وأعضاء هيئة التدريس من كليات الإعلام وتلاميذ الراحل الدكتور سامى عبد العزيز.

وشارك فى تقديم واجب العزاء، كل من عبد العزيز عبد الشافى لاعب الأهلى ومنتخب مصر سابقا ، طارق المهدى وزير الاعلام الاسبق ومحافظ الاسكندرية الأسبق، والدكتور إبراهيم فوزى وزير الصناعة الأسبق، والدكتور محمد منصور هيبة أستاذ الصحافة والمستشار الإعلامى لجامعة القاهرة وأيمن عدلى رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين.

وكانت الصفحة الرسمية لكلية الإعلام جامعة القاهرة أعلنت وفاة الأستاذ الدكتور سامي عبد العزيز الأستاذ بقسم العلاقات العامة والإعلان.

وكتبت إدارة الكلية عبر صفحتها، قائلة: بمزيد من الحزن والأسى تنعي كلية الإعلام - جامعة القاهرة الأستاذ الدكتور سامي عبد العزيز الأستاذ بقسم العلاقات العامة والإعلان، والعميد الأسبق للكلية، تغمده الله بواسع رحمته وجعله في جنات النعيم.

كما شارك فى تقديم واجب العزاء عدد من اساتذة كلية الإعلام بجامعة القاهرة والجامعات المصرية



الكاتب الصحفى أسامة سرايا يقدم واجب العزاء



الكاتب الصحفى أسامة سرايا



جانب عزاء الدكتور سامى عبد العزيز



جانب من العزاء



عزاء الدكتور سامى عبد العزيز



عزاء الراحل الدكتور سامى عبد العزيز الخبير الإعلامى وعميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة