هيئة قناة السويس تفتح باب التقديم لخريجى الجامعات المصرية

الإسماعيلية-صبرى غانم

اعلنت هيئة قناة السويس على موقعها الرسمى عن فتح نافذة علي موقعها الإلكتروني لتسجيل السيرة الذاتية (c.v) لخريجي الجامعات المصرية، وذلك للنظر في التعاقد مع من يتم اختياره منهم بنظام التعاقد محدد المدة عند الحاجة إليهم للعمل بها بمدن القناة الثلاث:

التخصصات المتاحة للتسجيل

الطب البشري

تخصصات مختلفة



أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس من إحدى كليات الطب بـالجامعات المصرية أو ما يعادلها من المجلس الأعلى للجامعات وأن يكون حاصل علي درجة الماجستير أو الزمالة أو مسجل لدرجة الماجستير وأنهي الفصل الأول في التخصص المطلوب.



الهندسة



أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس من إحدى كليات الهندسة بـالجامعات المصرية أو ما يعادلها من المجلس الأعلى للجامعات في تخصص (ميكانيكا قوى – كهرباء قوى – كهرباء اتصالات – مدني).



المحاسـبة أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس من إحدى كليــات التجارة (إنجليزي) بالجامعـات المصريـة أو مـا يعــادلهـا من المجلس الأعلى للجامعات في تخصص المحاسبة.



المحاماة

أن يكون حاصل على ليسانس حقوق من إحدى كليات الحقوق (إنجليزي) أو ليسانس الشريعة والقانون (إنجليزي) بالجامعات المصرية أو ما يعادلها من المجلس الأعلى للجامعات وأن يكون مقيد أمام المحاكم الابتدائية بجداول المحامين المشتغلين.



البحوث الإدارية والقانونية

أن يكون حاصل على ليسانس حقوق من إحدى كليات الحقوق (إنجليزي) أو ليسانس الشريعة والقانون (إنجليزي) بالجامعات المصرية أو ما يعادلها من المجلس الأعلى للجامعات.

ويشترط للتسجيل في النافذة الآتي :

1- أن يكون مصري الجنسية.

2- أن يكون حديث التخرج وحاصل على المؤهل المطلوب وبنسبة لا تقل عن 80 % تراكمي أو GPA 3.0 B لنظام الساعات المعتمده.

3- أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية (للذكور) بدرجة أخلاق قدوة حسنة أو أعفي منها قبل تاريخ التسجيل أو عند الحاجة إليه ولا يقبل المتخلفون عن أداء الخدمة العسكرية أو من تم استثنائهم من أدائها ما عدا من تم استثنائه لعدم اللياقة الطبية.

4- ألا يزيد السن عن 28 سنة ( ثمانية وعشرون عاماً ) لجميع التخصصات بعاليه فيما عدا الطب البشري ألا يزيد السن عن 32 سنة ( اثنان وثلاثون عاماً ) في تاريخ نشر التنوية.

5- إجــادة تـامة للغـة الإنجليزية تحدثا وكتابة.

6- إجادة العمل على الحاسب الآلي.

7- أن يقبل العمل بأي من مدن القناة الثلاث بعد اجتياز الاختبارات والشروط وثبوت اللياقة الطبية التي سوف تحددها الهيئة عند الحاجة إليه.

تقدم طلبات التسجيل على الموقع الإلكتروني للهيئة - للتقديم اضفط هنا

في حالة الاستفسار يتم إرسال بريد الكتروني علي العنوان التالي: Jobs@suezcanal.gov.eg

في حالة الدعم الفني يتم إرسال بريد الكتروني علي العنوان التالي: support@suezcanal.gov.eg

وهذا ولن يلتفت إلي الطلبات المسجلة غير المستوفاة.