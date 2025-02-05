هل يتم تأجيل الدراسة للفصل الدراسى الثانى 2025؟.. التعليم تجيب

كتب: محمود طه حسين

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، عن أنه لا تأجيل للدراسة بالفصل الدراسى الثانى لطلاب المدارس الرسمية والرسمية للغات والمدارس المصرية اليابانية، مضيفة: "أن الدراسة انطلقت لطلاب المدارس الدولية خلال الأيام الماضية ولا يوجد أي سبب لتأجيل بدء الفصل الدراسى الثانى لطلاب المدارس 2025، حيث يبدأ السبت 8 فبراير الجارى".

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت سداد القسط الثانى من المصروفات الدراسية للعام الدراسى 2025، كالتالى:

ـ من رياض الأطفال حتى الصف الأول الإعدادى القسط الأول 244 جنيها و60 قرشا تم سدادهم في الترم الأول.

ـ القسط الثانى 68 جنيها يتم سدادهم الشهر الحالي.

ـ الصفين الثانى والثالث الإعدادي القسط الأول 170 جنيها و60 قرشا.

ـ القسط الثانى 42 جنيها.

ـ الصف الأول الثانوى العام القسط الأول 412 جنيها و60 قرشا.

ـ القسط الثانى 115 جنيها.

ـ الصفين الثانى والثالث الثانوى العام القسط الأول 400 جنيه و60 قرشا.

ـ القسط الثانى 112 جنيها.

ـ الصف الأول الثانوى الفنى 185 جنيها و60 قرشا.

ـ القسط الثانى 42 جنيها.

ـ باقى صفوف الثانوى الفنى القسط الأول 170 جنيها و60 قرشا.

ـ القسط الثانى 42 جنيها

