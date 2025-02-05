مدينة الطود ترفع 70 طن مخلفات بحملات نظافة مكثفة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تابع علي سيد صادق رئيس مركز ومدينة الطود، أعمال حملات النظافة المكثفة بقرية المريس حيث تم رفع أتربة ومخلفات وتراكمات بحوالي 70 طن على مدار يومين، وذلك في إطار توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الارتقاء بمستوى منظومة النظافة والتجميل، والاهتمام بأعمال تكثيف حملات تطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت حملات النظافة والتجميل في مدينة الطود، عدد من المناطق منها طريق المدرسة الثانوية حتى طريق المشروع، ومن مناطق عزبة الإصلاح الزراعي وشارع ساحل الترعة، ومنطقة حاجر المريس بداية من الشارع الرئيسي بداية من حدود القرية جنوبا مع مركز أرمنت حتى حدود القرية شمالا مع قرية الضبعية بمركز القرنة، كما تم تمهيد ورفع كفاءة شارع العرب المؤدي إلى مبنى الشؤون الاجتماعية بحاجر المريس.

كما تابع رئيس مركز ومدينة الطود، أعمال النظافة العامة بقرية منشية النوبة والتي شملت رفع 12 طن أتربة ومخلفات بالشوارع الداخلية للقرية، ونظافة الشارع الرئيسي مصر أسوان الزراعى الشرقي، كما تم تمهيد طريق المحطة بقرية العديسات بحري ورفع عدد 4 أطنان قمامة ومخلفات.

ومن جانبه أوضح رئيس مركز ومدينة الطود، أن أعمال حملات النظافة والتجميل مستمرة بمختلف قرى وتوابع المركز، مشيرًا إلى أن تلك الحملات تأتى فى إطار توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر ضمن خطة المحافظة لتجميل وتطوير مختلف المراكز والمدن والأحياء، لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وكان قد افتتح علي سيد صادق رئيس مركز ومدينة الطود شرق محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، سوق اليوم الواحد بمدينة الطود، بحضور مسئولي إدارة تموين الطود، وسط إقبال كبير من المواطنين، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، وفي إطار توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، بالتوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد بمختلف قرى مراكز ومدن المحافظة، لتوفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة.



جانب من حملات نظافة مكثفة بقرى المريس ومنشية النوبة والعديسات



حملات نظافة مكثفة بقرى المريس ومنشية النوبة والعديسات بحري