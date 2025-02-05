محافظ الدقهلية يشهد افتتاح معرض أيادى مصر لدعم الحرف التراثية بكفر الشيخ

الدقهلية شريف الديب

شهد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم معرض أيادى مصر، المقام بمحافظة كفر الشيخ، وتشارك فيه 17 محافظة، ويستمر على مدار يومين، وكان فى استقباله، لواء دكتور علاء عبد العاطى محافظ كفر الشيخ، الذى أعرب عن تقديره لمحافظ الدقهلية لتلبية الدعوة والمشاركة فى افتتاح هذا المعرض الذى يعد حدثا كبيرا، وفرصة مهمة لدعم الحرفيين والترويج للمنتجات التراثية المصرية، وذلك بحضور اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية، والدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، وعدد من نواب المحافظين.

وأعرب محافظ الدقهلية عن تقديره لدعوة محافظ كفر الشيخ، وسعادته بحضور هذا الحدث، وأكد أن الحرف والصناعات اليدوية تعكس هوية مصر، وتعمل على توفير منتجات بجودة عالية وتفتح آفاق نحو خلق فرص عمل، وأضاف أنه يدعم بكل السبل وحدة أيادى مصر الدقهلية، والتى تشارك اليوم بمجموعة متميزة من المنتجات، تشمل، أعمال الكروشيه، السجاد اليدوى، الأوانى الفخارية، الفن البوهيمى، والايبوكس، صناعات زجاجية، وغيرها، مشيرا إلى أن المحافظة تعمل على تعظيم الاستفادة من هذه المصنوعات، وتسويقها من خلال المعارض ومن خلال التسويق الالكترونى، وفتح مجالات تسويق جديدة.

وأشار مرزوق إلى أن الدقهلية تمتلك المواهب التى تقوم بتنفيذ العديد من الصناعات التراثية واليدوية، مؤكدا أن دعم الحرف اليدوية يمثل أحد أولويات الدولة للحفاظ على الهوية التراثية، وخلق فرص عمل مستدامة لمختلف الفئات، كما أكد أن المحافظة تعمل على توسيع قاعدة المشاركين فى هذه المعارض، وتوفير الدعم اللازم للحرفيين لضمان استمرار هذه الفنون التقليدية.

وعقب افتتاح معرض أيادى مصر قام محافظ الدقهلية برفقة محافظ كفر الشيخ، ومحافظ الغربية، ونواب المحافظين، بزيارة إلى متحف كفر الشيخ لتفقد القطع الأثرية التى تعبر عن عراقة وتاريخ مصر وعمق حضارتها عبر التاريخ.