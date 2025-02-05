محافظ الإسماعيلية يكرم وكيل مديرية التربية والتعليم السابق

الإسماعيلية -صبرى غانم

أعرب اللواء أكرم محمد جلال محافظة الإسماعيلية، عن تقديره لجهود الدكتور سامي فضل وكيل مديرية التربية والتعليم السابق بالمحافظة، والذي تم تكليفه مؤخرًا مديرًا لمديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، في تحسين العملية التعليمية بالمحافظة وما لمسه على أرض الواقع من نشاط وتميز للمديرية منذ توليه منصب محافظًا للإسماعيلية وحتى الآن.

وحرص محافظ الإسماعيلية على تكريمه وإهدائه شهادة تقدير؛ تقديرًا للجهود التي بذلها طوال فترة عمله بالمحافظة، متمنيًا له مزيدا من التوفيق والنجاح.

يذكر أن دكتور سامي فضل قد تدرج في حياته العملية فعمل كمدرسًا للرياضيات للمرحلة الإعدادية والثانوية، ثم مديرًا للتعليم الخاص في مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، ثم مديرًا لإدارة الإحصاء والمعلومات، منسقًا للمحافظة في المركز القومي للقياس والتقويم بالقاهرة، مديرًا عامًا لإدارة المنتزة التعليمية، ثم وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، وحصل على درجة الدكتوراة الفلسفة في التربية علم نفس تربوي من جامعة الإسكندرية.

