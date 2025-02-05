محافظو كفر الشيخ والغربية والدقهلية يتفقدون متحف الآثار.. فيديو

كفر الشيخ- محمد سليمان

قام اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، واللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، بزيارة تفقدية لمتحف الآثار بمدينة كفرالشيخ، وذلك على هامش افتتاح فعاليات معرض «أيادي مصر».

بحضور الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، وحنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، وهند عبدالحليم، نائب محافظ الجيزة، والمهندسة لبنى عبدالعزيز، نائب محافظ الشرقية، والمهندسة أميرة صلاح، نائب محافظ الإسكندرية، والدكتور حازم الديب، نائب محافظ البحيرة، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور أسامة عثمان، مدير المتحف.

وخلال الزيارة، أعرب محافظي الغربية والدقهلية عن إعجابهم الشديد بالمقتنيات الأثرية التي يضمها المتحف، مؤكدين على أهمية هذه القطع في إبراز التاريخ المصري العريق، لجذب الأنظار إلى التراث المصري، وتسليط الضوء على الآثار التي تميز الحضارة المصرية.

كما تفقد المحافظون المعروضات المختلفة في المتحف، حيث تم استعراض سيناريوهات العرض المتنوعة التي تشمل أسطورة أوزير وإيزيس، ومدينة بوتو القديمة، عاصمة مملكة الشمال في عصور ما قبل الأسرات، كما اطلعوا على المعروضات المتعلقة بالحضارة المصرية القديمة، مثل الفاترينة الملكية، وفاترينة الديانة، وفاترينة الحياة اليومية، بالإضافة إلى الفاترينة التي تعرض قطعًا أثرية من العصرين اليوناني والروماني، إلى جانب القطع المرتبطة بمسار زيارة العائلة المقدسة إلى مصر ومدينة سخا في كفرالشيخ، كما شملت الزيارة القطع الأثرية من العصر الإسلامي، التي تُبرز أهمية مدينة فوه وآثارها الإسلامية، التي تعتبر من أهم المدن التراثية في الآثار الإسلامية بعد القاهرة ورشيد.

واستمع محافظو كفرالشيخ والغربية والدقهلية، إلى شرح تفصيلي من مدير المتحف حول السيناريوهات المختلفة للعرض والقطع الأثرية المعروضة، بالإضافة إلى تقديم نبذة تاريخية عن كفرالشيخ والعصور التاريخية التي مرت بها مصر، بدءًا من عصور ما قبل الأسرات، مرورًا بالحضارة المصرية القديمة، والعصر البطلمي والروماني، وصولًا إلى العصر الإسلامي والعصر الحديث.

أوضح محافظ كفرالشيخ، أن المتحف يحتوي على نحو 2500 قطعة أثرية، يتم عرض 735 قطعة منها بشكل دائم، بينما يتم إعداد معارض مؤقتة لعرض القطع المتبقية، وذلك للاحتفال بالمناسبات الدينية والقومية والعالمية على مدار العام، مشيرًا إلى أن المتحف يستقبل جميع الزائرين من المصريين والأجانب يوميًا طوال العام من الساعة 9 صباحًا حتى 4 مساءً، بما في ذلك أيام العطلات الرسمية والاجازات، لافتًا أن متحف كفر الشيخ أيقونة التاريخ المصرى على أرض المحافظة.



تمثال الطفل الباكي



جانب من تفقد نواب 6 محافظات متحف كفر الشيخ



جانب من جولات المحافظين



جانب من تفقد المحافظين للمتحف