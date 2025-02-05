لو عايز تتظلم على نتيجة ابنك فى الترم الأول بالجيزة.. إليك الخطوات

كتبت - مرام محمد

حددت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، خطوات وإجراءات التظلم على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025، إلكترونيًا، لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، تسهيلًا على الطلاب وأولياء الأمور.

وعن خطوات التظلم على النتيجة، أوضحت المديرية أن لتسجيل المواد ومعرفة ميعاد الاطلاع، ونتيجة التظلم، يتم الدخول على الرابط الآتي: https://pre.gizaedu.net/asp/Tazlomat/StudentEditlist.asp

واتباع الخطوات التالية:

1- ابحث عن الطالب برقم الجلوس أو الرقم القومي.

2- إضافة مواد التظلم.

3- احفظ ثم اطبع المستند ثم توجه إلى الإدارة التعليمية التابعة لدفع الرسوم.

4- ابحث كل يوم وانتظر لتحديد موعد اطلاع.

5- سيحدد لك موعد للاطلاع (بصفحة لمعرفة ميعاد التظلم) بالقائمة، يجب المتابعة اليوميه لمعرفة الميعاد.

6- بعد دفع رسم التظلم بالإدارة التعليمية التابع لها الطالب، يجب متابعة الموقع لمعرفة موعد الاطلاع حين أنه لن يتم تحديد موعد الاطلاع إلا بعد دفع الرسوم المقررة.

وأوضحت المديرية، أن رسم التظلم للطلاب (من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي) 20 جنيهًا، والصف الثالث الإعدادي 35 جنيهًا، والصفين الأول والثانى الثانوى 40 جنيهًا، وذلك للمادة الواحد.

وتواصل الإدارات التعليمية بالجيزة الاستعداد لاستقبال الطلاب بالفصل الدراسي الثاني، المقرر أن يبدأ السبت المقبل، حيث تعمل على إعداد جداول الحصص الدراسية، وانتهاء أعمال الصيانة البسيطة مع استمرار تطبيق خطة خفض الكثافة الطلابية فى الفصول الدراسية.

ووفقًا للمواعيد التى تم تحديدها فى الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالى بدأت إجازة نصف العام يوم 25 يناير وتستمر حتى 6 فبراير الجارى، حيث يعتبر يوم 6 فبراير موعد انتهاء إجازة نصف العام، ويعود الطلاب للفصل الدراسي الثانى 8 فبراير 2025.