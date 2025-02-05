كيف تتأكد من سلامة الذهب؟ تاجر مصوغات بالمنصورة يقدم 5 نصائح.. فيديو

الدقهلية – سارة الباز

يعتبر الذهب واحد من أهم وسائل الاستثمار الآمن؛ نظرا لاحتفاظه بالقيمة الشرائية؛ لذا يعتبره المصريون خيارا مثاليا للادخار؛ وفى هذا الصدد كان لليوم السابع هذا اللقاء مع أحد تجار المصوغات الذهبية بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية؛ للاستفاده بخبراته في تقييم الذهب وشراءه، والتعرف على كيفية التمييز بين الذهب السليم والمغشوش.

أرقام ترمز لنسبة الذهب

يوضح رامى جرجس، تاجر ذهب، أن التركيز في شراء الذهب يكون على عيار 18، و 21، ومنها الجنيهات الذهب، وأحيانا 24 في السبائك الذهبية، والذي يمكن معرفته من خلال الرقم المدون عليها 999.9، والذي يرمز إلى نسبة الذهب فيه، بينما تكون نسبة الذهب في عيار 21 تساوي 875، وأخيرا تصل نسبة الذهب في عيار 18 لـ 750؛ لذا لا تصنع المشغولات الذهبية من عيار 24؛ لصعوبة تشكيله.

خطوات للتأكد من سلامة الذهب قبل الشراء

وأشار إلى اختلاف لون ذهب عيار 18 عن 21 الذى يميل إلى اللون الأصفر بشكل أوضح من عيار 18، لافتا إلى ضرورة التأكد بالعدسة عند الشراء من وجود رقم العيار على الذهب وختم الدمغة المصرية، بالإضافة إلى لوجو المصنع.

كيف يمكن التمييز بين الذهب السليم والمغشوش

وأضاف بأن التمييز بين الذهب السليم والمغشوش يكون أيضا من خلال الفحص بالعدسة والتأكد من وجود الدمغة المصرية الصحيحة، ولوجو الشركة، وفي حال الشك يوجد اختبار بسيط بحك الذهب في المحك المخصص له، ثم اختبار الأثر بمادة كيميائية مخصصة لهذا الغرض، فنجد آثار الذهب الذهبية واضحة على المحك، بينما الفالصو لا يترك أي أثر، لافتا إلى وجود اختبار آخر عن طريق جهاز كمبيوتر يمكن من خلاله التعرف على تفاصيل نسبة الذهب والنحاس بالضبط في القطعة الذهبية.

الفئات العمرية المقبلة على شراء الذهب

أما عن الفئات العمرية التى تقبل على شراء الذهب فأكد بأن الذهب مطلوب من جميع الفئات العمرية، وخصوصا من عمر 25 عاما فما أكثر، وعلق قائلا: (الكبار يعتبرون الذهب زينة وخزينة، وحتى الرجال يقبلون على شراء الذهب الآن كوسيلة للادخار مع الحفاظ على القيمة الشرائية للمبلغ، خصوصا مع وجود سبائك بأوزان مختلفة تبدأ من ربع جم باستثمار مبلغ ألف جنيه تقريبا، بالإضافة إلى وجود دلايات ذهبية تبدأ من 500 جنيه تشجع الراغبين في الادخار على الشراء، ودبل يبدأ وزنها من 1 جم، والذهب عامة ما بزعلش صاحبه أبدا لأن سعره دوما في زيادة).

المشغولات الذهبية عيار 18 أكثر متانة من عيار 21

وأوضح بأن المشغولات الذهبية عيار 18 أكثر متانة من عيار 21، وذلك لأن الذهب بطبيعته معدن لين، وكي يتم تشكيله يجب أن يكون وزنه ثقيلا، لكن عيار 18 أفضل في التشكيل؛ لذا نجد أنه من السهل ثني دبلة عيار 21 بالضغط باليد، ويصعب ضغطها من عيار 18.