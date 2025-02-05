فورين بوليسى: تهجير الفلسطينيين سيكون "وبالا على الجميع"

وكالات

قالت مجلة "فورين بوليسى" الأمريكية، إن ما يخطط له الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لغزة سيكون وبالًا على الجميع.

وذكرت المجلة: "إن ما يجهله ترامب هو حجم الضرر الذي سيلحق بالمصالح الأمريكية إذا تعرّض الأردن لأي اضطرابات جراء خططه"، مشيرة إلى أن الأردن يعد شريكًا دفاعيًا رائدًا للولايات المتحدة يدعّم عمليات مكافحة الإرهاب الإقليمية التى تقودها الولايات المتحدة ويستضيف الآلاف من العسكريين الأمريكيين.

وكتبت "فورين بوليسى": "إذا دفعت إدارة ترامب الأردن إلى المشاركة في النقل القسري للاجئين الفلسطينيين من غزة، فسيكون لذلك عواقب كارثية على المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط".

وتابعت: "أولاً وقبل كل شيء، قد تفقد الحكومة الأمريكية قدرتها على استخدام الأردن كمركز لعملياتها الإنسانية والدفاعية في جميع أنحاء المنطقة، وبالنظر إلى المستقبل، ينبغي لإدارة ترامب أن تعطي الأولوية للحفاظ على الأردن المستقر والمرن كشريك أساسي في التعامل مع الديناميكيات السياسية المعقدة في المنطقة".

ولفتت المجلة الأمريكية إلى أن "حدوث أزمة في المنطقة قد يتسبب في ترك البيت الأبيض مكشوفًا في وقت لا يملك فيه المعدات اللازمة لإدارة حالة عدم الاستقرار المتتالية".

كذلك، كتبت المجلة الأمريكية، إن إدارة ترامب لا تستطيع أن تتحمل خطأ الحسابات الآن، مضيفة: "بعد أسبوعين فقط من ولايته الثانية، يكشف ترامب وستيف ويتكوف، مبعوثه إلى الشرق الأوسط، عن قرارات سياسية كبرى في مختلف أنحاء المنطقة دون وجود الخبراء والزعامات والبنية البيروقراطية اللازمة لتنسيق وتقييم وتنفيذ أجندتهم".

وأشارت المجلة الأمريكية إلى ترحيب أعضاء الكنيست بتصريحات ترامب، وقالت: "إن خطاب ترامب بشأن الطرد القسري للفلسطنيين يشجع وزراء اليمين المتطرف في دولة إسرائيل، ما يِزيد الضغوط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمتابعة سياسات أكثر تطرفًا".

وأشاد وزير الأمن الإسرائيلى المتطرف السابق إيتمار بن جفير، بتصريحات ترامب، حول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وكتب على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "دونالد، يبدو أن هذه بداية صداقة جميلة".

كان ترامب قال، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالبيت الأبيض: "يجب أن يغادر سكان غزة إلى دول أخرى للعيش فى سلام وأمان وتجربة بقاء الفلسطينيين بشريط غزة لم تنجح بالماضى ولن تنجح بالمستقبل"، منوهًا أن السبب الوحيد الذى قد يدفع الفلسطينيين إلى البقاء فى غزة هو غياب البديل.

وأضاف ترامب، أن الولايات المتحدة ستكون مسئولة عن إخلاء قطاع غزة من كل المخاطر مثل المتفجرات وغيرها، بحسب "رويترز".