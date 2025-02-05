طقس بورسعيد الآن.. مائل للبردوة ورياح مثيرة للأتربة والسماء ملبدة بالغيوم.. صور

بورسعيد محمد فرج

رصدت عدسة "اليوم السابع" اليوم الأربعاء طقس مائل للبردوة ورياح نشطة مثيرة للأتربة وسط سماء ملبدة بالغيوم تنذر بسقوط أمطار خفيفة.

من جانبه، أكد مصدر ملاحى لـ"اليوم السابع" اضطراب حركة الملاحة البحرية بالبحر المتوسط نتيجة ارتفاع الأمواج ما بين 4 إلى 6 أمتار فضلاً عن سرعة الرياح.

ومن جهة أخرى، حذرت الهيئة العامة للارصاد الجوية، من اضطراب فى حركة الملاحة البحرية على البحر الأبيض من اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025 وحتى الجمعة 7 فبراير 2025.

ومن جانبها، أشارت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن يصل ارتفاع الأمواج من 6:4 متر، وسرعة الرياح تتراوح من 40: 60 كم فى الساعة.

كما أوضحت هيئة الأرصاد، أن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 23 درجة، والصغرى 10، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة.



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