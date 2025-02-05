ضبط 4.5 طن سكر تموينى بمركز ديروط خلال حملة على المنشآت التموينية

أسيوط -هيثم البدرى

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على إستمرار حملات الرقابة على الأسواق والمخابز والمحال التجارية ومنافذ البيع المختلفة بالقرى والمراكز لمحاربة الاحتكار والتصدي لأية ممارسات غير مقبولة تتعلق باحتكار أو إخفاء أي سلع أو فرض زيادة غير مبررة على أسعار بعض السلع أو بيع سلع منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمواصفات، مشيراً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية في هذا الشأن لمواجهة جشع بعض التجار تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين بأسيوط، قد شنت حملة تفتيشية ممثلة في إدارة الرقابة التجارية بمديرية التموين برئاسة عز محمد عبد الرحمن، وبمشاركة أحمد زرزور مدير إدارة حماية المستهلك، ومحمد بكر جاد الكريم بدائرة مركز ديروط، وذلك في إطار تشديد الرقابة علي كافة المنشآت التموينية وضبط التلاعب في الأسعار.



وأسفرت الحملة عن تحرير محضر تجميع 4.5 طن سكر تموين وإدارة منشأه بدون ترخيص فضلاً عن تحرير عدد 4 محاضر نقص سكر تموين بمقدار 2.5 كيلو لكل لفة سكر بإجمالي حرز 100 لفة سكر ناقص الوزن، بالإضافة إلى محضر غلق تاجر تموين في مواعيد العمل الرسمية، مشيراً إلى استمرار مثل تلك الحملات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لردع كل من تسول له نفسه الاتجار بصحة وحقوق المواطنين.

ويذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن ـ في وقت سابق ـ عن تخصيص خطوط ساخنة بغرفة عمليات المحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات على رقم (2135858/ 088) او رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg.