شاهد استعدادات عزاء نجل نائب رئيس الجمهورية الأسبق فى بنها

القليوبية إبراهيم سالم

أنهت أسرة الراحل كمال الدين حسين نائب رئيس الجمهورية الأسبق وعضو مجلس قيادة ثورة 1952م، استعداداتها لعزاء الراحل سيف النصر كمال الدين حسين، بمدينة بنها، حيث من المقرر أن يخرج الجثمان من منزل والده الراحل بمنطقة كفر مناقر بمدينة بنها بمحافظة القليوبية وصلاة الجنازة بمسجد أبو يوسف، ويقام العزاء بمضيفة العائلة ببنها.

وكانت قد أعلنت أسرة الراحل كمال الدين حسين نائب رئيس الجمهورية الأسبق وعضو مجلس قيادة ثورة 1952، ابن مدينة بنها بمحافظة القليوبية، وفاة سيف النصر ابن الراحل كمال الدين حسين، وشقيق اللواء مصطفى كمال الدين حسين عضو مجلس النواب السابق عن دائرة بنها، وحسام كمال الدين حسين، ومحمد كمال الدين حسين، وابن عم الراحل عبد الفتاح أبو يوسف.

وأعلن كمال الدين حسين شقيق الراحل، أن جنازة شقيقه ستكون اليوم الأربعاء، من مسجد أبو يوسف بكفر مناقر والعزاء في نفس اليوم بمضيفة أبو يوسف بكفر مناقر بجوار فيلا الراحل نائب رئيس الجمهورية الأسبق التاريخية ببنها في محافظة القليوبية.

ونعي النائب السابق شقيقه الراحل بكلمات مؤثرة علي مواقع التواصل الإجتماعي جاء فيها: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. البقاء والدوام لله وحده.. توفى اليوم أخى سيف النصر كمال الدين حسين.. اللهم ارحمه واغفر له واجعله من أهل الجنة».

ويذكر أن الراحل كمال الدين حسين عضو مجلس قيادة الثورة ونائب رئيس الجمهورية الأسبق، أحد أبناء محافظة القليوبية وتحديدا مدينة بنها، وله العديد من الإسهامات في الارتقاء بالمحافظة وإقامة المشروعات الخيرية، فيما انتخب عضوا في مجلس النواب واستكمل المسيرة السياسية له نجله اللواء مصطفي كمال الدين حسين والذى أصبح عضوا بمجلس النواب خلال الفترة من 2015 إلى 2020.



استعدادات عزاء نجل نائب رئيس الجمهورية الأسبق ببنها



استعدادات عزاء نجل نائب رئيس الجمهورية الأسبق



الإستعدادت



جانب من استعدادات عزاء نجل نائب رئيس الجمهورية الأسبق