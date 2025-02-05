سيارات متنقلة لبيع السلع بأسعار مخفضة للمواطنين في فايد بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون والتنسيق مع مركز ومدينة فايد برئاسة محمد علي رئيس مركز ومدينة فايد، بالدفع بسيارات متنقلة جابت مناطق هاويس سرابيوم، الجبلاوي، العاشر من رمضان لبيع المواد الغذائية والخضروات وأُسطوانات البوتاجاز بأسعار مخفضة للمواطنين.

وأشارت شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أن هذه المبادرة تأتي في إطار توجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، من خلال تقديم تخفيضات كبيرة على السلع الأساسية، مع ضمان توفيرها بجودة عالية، و الوصول للقري و المناطق التي لا تقام بها أسواق اليوم الواحد.



يأتى ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، وفي إطار خطة الدولة لدعم الأسواق وتوفير المنتجات الأساسية للمواطنين وتقليل الحلقات الوسيطة علي غرار أسواق اليوم الواحد.

