رسالة من الرئيس السيسى إلى نظيره الكاميرونى يسلمها نائب وزير الخارجية

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قام السفير أبو بكر حفني محمود نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بتسليم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أخيه الرئيس بول بيا رئيس جمهورية الكاميرون، تتضمن التأكيد على عمق العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين، وكذا الرغبة في الارتقاء بها في كافة المجالات.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده نائب وزير الخارجية خلال زيارته الحالية إلى ياوندي مع فرديناند نجوه نجوه Ferdinand Ngoh Ngoh سكرتير عام الرئاسة الكاميرونية.

من جانبه، أعرب المسئول الكاميروني عن امتنانه لتلقي ونقل رسالة رئيس الجمهورية، والتي تعكس حرص قيادتي البلدين على استمرار التشاور والتنسيق السياسي بينهما، وكذا دفع التعاون الثنائي إلى مرحلة متقدمة.

على جانب آخر التقى السفير أبو بكر حفني محمود مع فيليكس مبايو Felix Mbayu وزير الدولة للعلاقات الخارجية، حيث سلمه رسالة من الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، إلى نظيره الكاميروني لوجن مبيلا مبيلا، متضمنة حرص مصر على الارتقاء بالعلاقات الثنائية، وكذا جهود متابعة نتائج اللجنة المشتركة، خاصة مذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين المعهد الدبلوماسي ومعهد العلاقات الدولية الكاميروني، ومذكرة مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، واللجنة الوطنية الكاميرونية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.

كما تم التطرق إلى الترتيبات الجارية لعقد منتدى رجال الأعمال المصرى ـ الكاميروني.

وجرى خلال اللقاءين تبادل وجهات النظر والرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث أعرب الجانب الكاميروني عن التقدير للدور الفاعل الذي تضطلع به مصر في مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الأزمات التي تواجه القارة الإفريقية.

وتأتي زيارة نائب وزير الخارجية للبناء على الزخم الذي تشهده العلاقات بين القاهرة وياوندي، خاصة بعد انعقاد الدورة السابعة للجنة المشتركة في القاهرة يومي 5 و6 نوفمبر الماضي برئاسة وزيري الخارجية، وما تلاها من زيارات رفيعة المستوى بين مسئولي البلدين.