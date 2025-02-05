رئيس الوزراء: الرئيس السيسى وجه بأن تكون هناك "إدارة محترفة" للأزمات

كتبت هند مختار

كشف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن الدولة حريصة فى الموازنة الجديدة على زيادة الدعم فى كاف المجالات والأولوية للتعليم والصحة.

وتابع مدبولى فى مؤتمر صحفى، أن الدولة تضع سيناريوهات للتعامل مع أي أزمات، موضحا أن هناك توجيه من الرئيس بأن تكون هناك "إدارة محترفة" للأزمات وتنسيق التحرك من الأجهزة المعنية، موضحا أن هناك عن كشف بترولي جديد " بترول - غاز" فى منطقة كينج مريوط من شركة " بريتش بتروليم".

وقال إن الصادرات الزراعية المصرية زادت لـ 10.6 مليار دولار خلال عام 2024، متابعا أن رئيس الوزراء العراقي أشاد بأداء شركات التشييد المصرية ودورها فى إعادة إعمار العراق ، موضحا أن هناك زيارة مرتقبة لوزير البترول المصري للعراق لبحث مجالات التعاون المشترك فى مجال النفط.

ولفت إلي أن الدولة تقدر جهد ودور، منظمات المجتمع المدني ، موضحا إنه ناقش حزمة زيادة المرتبات مع العام المالي القادم ، وسيتم عرضها على رئيس الجمهورية، مؤكدا أن تدبير احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان أولوية قصوى، والحكومة تتابع على مدار اليوم توافر السلع وضبط الأسعار.

وتابع فى مؤتمر صحفى، أن هناك تنسيق مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وتم إقامة معارض أهلا رمضان لتوفير الاحتياجات للمواطنين.