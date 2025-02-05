رئيس النيابة الإدارية ومحافظ بورسعيد يضعان حجر الأساس لمجمع النيابات بالمحافظة

كتب - أحمد عبد الهادى - محمد أبو ضيف

قام المستشار عبد الراضى صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، يرافقه اللواء أركان حرب محب حبشي خليل، محافظ بورسعيد، اليوم، الأربعاء، بوضع حجر الأساس لمجمع النيابات الإدارية ببورسعيد.

جاء ذلك في أعقاب زيارة قام بها المستشار رئيس الهيئة، إلى اللواء أركان حرب محافظ بورسعيد، صباح اليوم، والتي صاحبه فيها كلًا من المستشار الدكتور محمد أبو ضيف – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال – مدير إدارة النيابات، والمستشار غالب محيي الدين – وكيل إدارة النيابات للشئون الإدارية، والمستشارمحمد ناجح – وكيل إدارة النيابات للشؤون المالية، والمستشارأحمد عبد البديع – مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مهنا – مدير وحدة العلاقات والمراسم، والمستشار أحمد هاشم – عضو إدارة النيابات، والمستشار محمود الدجوى – عضو إدارة النيابات.

حيث كان فى استقباله لفيف من المستشارين قيادات النيابة الإدارية بالمحافظة، يتقدمهم المستشارحامد أبو العنين – مدير المكتب الفني ببورسعيد، والمستشار الدكتور محمد مصطفى – مدير المكتب الفني بالإسماعيلية، والمستشار إسماعيل حواس – مدير فرع الدعوى التأديبية ببورسعيد، والمستشار هشام أبو الوفا – مدير نيابة بورسعيد القسم الثالث ورئيس مجلس إدارة نادي مستشارى النيابة الإدارية ببورسعيد، والمستشار محمد نور الدين – مدير نيابة بورسعيد القسم الأول.

جاء ذلك بحضور عدد من كبار قيادات المحافظة، شمل المهندس عمرو عثمان – نائب محافظ بورسعيد، والنائب الدكتور محمود حسين – رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والمستشار محمد موسى – نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار القانوني لمحافظة بورسعيد.

وأشاد المستشار عبد الراضي صديق – رئيس الهيئة، بالنهضة التنموية الكبرى التي تشهدها بورسعيد في مختلف القطاعات تحت قيادة اللواء أركان حرب محافظ بورسعيد، ومن جانبه، ثمّن المحافظ الدور المحوري الذي تضطلع به النيابة الإدارية في مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ العدالة الناجزة، كما تبادل الطرفان الدروع التذكارية.

ومن الجدير بالذكر أن مجمع النيابات الإدارية ببورسعيد المزمع إنشاؤه سيقام على مساحة 760 مترًا مربعًا، ويتألف المبنى من بدروم، وطابق أرضي، وستة طوابق علوية، وجرى تصميمه ليتضمن المكتب الفني وفرع الدعوى بالمحافظة ونيابات بورسعيد بأقسامها الخمسة، بالإضافة إلى استراحات فندقية مجهزة للسادة الأعضاء، حيث يأتي ذلك ضمن رؤية النيابة الإدارية لتوفير بيئة عمل تناسب ما يؤديه أعضاءها من رسالة تصبو لتحقيق العدالة الناجزة، وتقريب دور العدالة بما يسهم في التيسير على المواطنين المترددين على مقار النيابة الإدارية.

وعقب ذلك توجه الحضور لافتتاح المرحلة الأولى من نادي مستشاري النيابة الإدارية ببورسعيد، وخلال فعاليات الافتتاح، وجه المستشار رئيس الهيئة، الشكر والتقدير لسيادة اللواء أركان حرب محافظ بورسعيد، مشيدًا بدعم سيادته المتواصل وجهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، كما هنأ سيادته أعضاء النيابة الإدارية ببورسعيد ومجلس إدارة النادي برئاسة المستشار هشام أبو الوفا، على افتتاح المرحلة الأولى للنادي، وأعرب سيادته عن سعادته البالغة بلمسة الوفاء التي صاحبت وضع صورة المستشار الراحل زغلول عبد الراضي درويش – رئيس ومؤسس النادي، مشيرًا إلى أن هذه اللفتة النبيلة ليست بغريبة على أهل بورسعيد، المعروفين بالوفاء والنبل.

وفي ختام زيارة مقر النادي، تم إهداء المستشار عبد الراضي صديق – رئيس الهيئة، واللواء أركان حرب محب حبشي خليل – محافظ بورسعيد، درع النادي التذكاري.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.



وضع حجر الأساس لمجمع النيابات الإدارية (1)



وضع حجر الأساس لمجمع النيابات الإدارية (2)



وضع حجر الأساس لمجمع النيابات الإدارية (3)



وضع حجر الأساس لمجمع النيابات الإدارية (4)



وضع حجر الأساس لمجمع النيابات الإدارية (5)



وضع حجر الأساس لمجمع النيابات الإدارية (6)



وضع حجر الأساس لمجمع النيابات الإدارية (7)