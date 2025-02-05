حركة فتح: تصريحات ترامب تمثل وعدا جديدا لإسرائيل بالسيطرة الكاملة على فلسطين

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أكد عضو المجلس الاستشاري لحركة فتح، عدنان الضميري، اليوم الأربعاء، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول السيطرة الأمريكية على قطاع غزة، تشكل وعدا جديدا لليمين المتطرف الإسرائيلي بالسيطرة الكاملة على فلسطين، وتنفيذ مخطط التهجير القسري، وتحقيق الملكية طويلة الأمد للولايات المتحدة على قطاع غزة.

وقال الضميري في مداخلة لقناة "العربية"، :"إن الشعب الفلسطيني وخاصة سكان قطاع غزة، لن يكرروا ما حدث من عمليات التهجير القسري التي تعرض لها أجدادهم، فسكان غزة ليس لهم وطن آخر"، لافتا إلى أن الفلسطينيين ليس لديهم خيارات، سوى الصمود فى أرضهم والبقاء رغم الدمار والقتل.

وأضاف أن الرئيس دونالد ترامب ليس في حاجة لإرسال قوات أمريكية إلى قطاع غزة لأن القطاع بالفعل محتل من إسرائيل، لافتا إلى أن الشعب الفلسطيني لا يمتلك الأموال أو الإمكانيات لإعادة إعمار غزة، ولكنه جزء من الأمة العربية، ولن يبقى وحيدا مفصولا عن العالم، ويجب إنهاء الانقسامات الداخلية الفلسطينية التي لم تلتئم بعد.

وأشار إلى أن إدارات أمريكية سابقة حاولت مع دولة الاحتلال، البحث عن وطن بديل للشعب الفلسطيني، ولكن باءت مخططاتهم بالفشل، مضيفا أن المواطن الفلسطيني يستطيع إعمار بلده بنفسه إذا ابتعدت عنه قوات الاحتلال، لافتا إلى أن مدينة غزة دمرت حوالي 6 مرات في وقت سابق.

ووصف عضو المجلس الاستشاري لحركة فتح، عدنان الضميري، إسرائيل بأنها شركة أمن أمريكية تعمل لحساب الولايات المتحدة، وليست دولة بذاتها، مؤكدا أن مشروع التهجير والإبادة مشروع أمريكي ويتم بتنفيذ إسرائيلي.

وشدد الضميري على أن الشعب الفلسطيني ليس بحاجة لشفقة الرئيس ترامب، ولن يرضخ لرغبته في نقل سكان غزة ووضعهم في بلدان آخري، لكن ترامب يريد أن يسرق غزة ويستعمرها عن طريق إسرائيل.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح بأن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة، لخلق آلاف فرص العمل في المنطقة، حيث ستشرف الإدارة الأمريكية على عملية إعادة الإعمار.