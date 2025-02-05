القصة الكاملة لتمساح ميت بشار.. صياد: أقدمت على صيده لعدم أذية الغير.. فيديو

الشرقية - إيمان مهنى

تكمن أحد الصيادين بمحافظة الشرقية تمساح نيلى صغير الحجم، عثر علية أثناء ابحاره بقاربه، وسلمه إلى الشرطة، وأشار الريس عزت محمد عبدالفتاح من قرية ميت بشار إلى أنه توجهها لعمله اليومى، وأبحر بالقارب الصغير الخاص به فى مياه بحر أبو الأخضر برفقة نجله خالد، وألقى الشباك بحثا عن رزق يومه، وفجأة لاحظ شئ غريب، ومؤكد أنه بالاقتراب عبر الشط، اكتشف أنه تمساح صغير، فى البداية شعرت بالارتباك والخوف، وعلى الفور ألقى الشباك حوله، للاصطياده بمعاونه نجله.

وقال الريس عزت: "تشجعت وقررت اصطياد التمساح، لأن تركه فى المياه ربما يعرض أى شخص لأذى، سواء صياد يبحث عن الرزق أو يبحر لأى خليج ويعرض الأطفال الذين يلهون فى المياه وعلى الشط، كذلك السيدات والذين يضطرون لاستخدام مياه البحر إلى الخطر.

وأوضح أن التمساح هو صغير طولة حوالى سم ووزنه كيلو جرام، أنه فور اصطياده تجمع المئات من أهالى القرية لمشاهدة التمساح، والتصوير عبر هواتف المحمول فهو أول مرة نشاهدة على الطبيعه، لافتا إلى أن نقطة الشرطة بالقرية تدخلت على الفور، وحضر إلى المكان واصطحبه لتحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية وتسلميه إلى الجهة المختصة.

ومن جانبه قال خالد 15 سنة، نجل الريس عزت: "شعرت بالخوف أول ما أمسكت به خشية أن يؤذينى، قمت بربطه بحبل للسيطرة علية"، لافتا إلى أن الشباك هى التى أوقعت به.

وأكد الريس صبحى الهادى كبير صيادين ميت بشار، أن القرية بها 150 صيادًا، معظمهم يعمل فى مياه بحر أبو الأخضر، هذه اول مرة يتم اصطياد تمساح فيه، منوها أنه سمع من الأهالى قبل أيام بمشاهدة تمساح لكنه لم يصدق حتى تم اصطياده، لافتا إلى أن الواقعة أثارت القلق بينهم.

وأشار الريس عبدالفتاح عبدالنبى شيخ الصيادين بمحافظة الشرقية، إلى أنه انتقل إلى القرية فور إبلغه بالواقعة، وأشرف على إجراءات تحرير محضر وتسليم التمساح إلى الشرطة، مناشدًا مديرية الرى والموارد المائية بالشرقية، بمتابعة الواقعة وتطهير المجرى المائى ربما يكون هناك تمساح آخر، لطمأنة الصيادين بالقرية والقرى على بحر أبو الأخضر.



التمساح المعثور علية



الصياد اثناء تسلم التسماح



الريس عبدالفتاح عبدالنبي شيخ الصيادين